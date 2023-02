Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst geht weiter. Am Mittwoch streiken die Auszubildenden in Stadt und Region Hannover, wie Verdi mitteilt. Am Freitag sollen dann wieder Busse und Bahnen von Üstra in den Depots bleiben. Regiobus fährt.

