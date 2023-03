﻿Streik in Hannover: 1000 Demonstranten auf der Straße, Verkehrschaos bleibt bislang aus

Der Warnstreik von Üstra-Beschäftigten am Freitag hat den öffentlichen Nahverkehr in Hannover lahm gelegt. Dennoch kam es nur vereinzelt zu Staus. Streikende und Klimaschützer haben sich zu einem gemeinsamen Protest zusammengeschlossen, an dem insgesamt rund 1000 Menschen teilnahmen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket