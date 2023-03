﻿Schon wieder Streik: Üstra in Hannover steht nächste Woche gleich an zwei Tagen still

Verdi erhöht die Schlagzahl bei den Streiks im öffentlichen Dienst: Die Bahnen und Busse der Üstra in Hannover bleiben nächste Woche gleich an zwei Tagen in ihren Depots. Schon im Vorfeld hatte die Gewerkschaft landesweite Arbeitsniederlegungen angekündigt.

Hannover. Die Üstra wird kommende Woche bereits zum vierten Mal bestreikt: Wie die Verkehrsbetriebe jetzt mitteilen, sollen erneut alle Busse und Stadtbahnen in ihren Depots bleiben – nun sogar für zwei Tage. Der Streik beginnt demnach am Mittwoch, 22. März, und soll auch am Donnerstag, 23. März, andauern. Kurz zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi bereits landesweite Arbeitsniederlegungen angekündigt. Grund ist nach wie vor die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst.

Die aktuellen Streiktage in der Region Hannover in dieser Woche sind noch gar nicht richtig abgeschlossen, da ruft Verdi also bereits zu neuen Arbeitsniederlegungen auf. „Die Üstra bedauert die durch den Streik entstehenden Unannehmlichkeiten für ihre Fahrgäste“, teilen die Verkehrsbetriebe mit. Wie schon bei den vorherigen Gewerkschaftsaktionen beginnt der Streik zum regulären Betriebsbeginn am Mittwoch, 22. März, um 3 Uhr. Das Ende ist in der Nacht zu Freitag, 24. März, gegen 1 Uhr geplant.

Vierter Streik bei der Üstra

Neben den Stadtbahnen und Bussen der Üstra trifft es auch Regiobus, auch wenn das Unternehmen nicht direkt vom Arbeitskampf betroffen ist. Allerdings werden einige Linien von der Üstra-Tochter Üstra Reisen mitbedient. Konkret bedeutet das wieder Einschränkungen und einzelne Ausfälle auf den SprintH-Verbindungen 300, 400, 600, 800 und 900 sowie den Linien 320, 365, 620, 621, 630, 635, 639, 690 und 692.

Verdi: Streik bei Kliniken, Kommunen, Müllabfuhr

In der aktuellen Woche werden zurzeit das Klinikum Region Hannover (KRH) sowie der Abfallentsorger Aha bestreikt. Während die Krankenhausbelegschaft nur noch am Mittwoch ihre Arbeit niederlegt, dauert der Streik bei den Müllwerkern noch einen Tag länger. Am Montag war das Personal an Hannovers Flughafen in die Streikwoche gestartet, Dienstag zogen die Beschäftigten der Stadt, Üstra, KRH und Aha nach. Beim landesweiten Streiktag kommenden Mittwoch, 22. März, ruft Verdi erneut alle städtischen Beschäftigten zum Protest auf.

Verdi erhöht Druck vor nächster Tarifrunde

Außerdem soll es am 27. März sogar bundesweite Arbeitsniederlegungen geben. Der Grund: An dem Tag startet die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst. Verdi verlangt für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt dies ab und bietet aktuell 5 Prozent.