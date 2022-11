﻿Warum Cannabis für Johanna L. „Medizin“ ist

Die mögliche Legalisierung von Cannabis durch die Ampel-Bundesregierung ist nach wie vor umstritten. Für den einen geht es um eine weitere gefährliche Droge, für die anderen um ein ungefährliches Rauschmittel neben den gefährlichen legalen Drogen Alkohol und Nikotin. Zwei Menschen erzählen anonym, warum sie die noch illegale Droge nutzen.

Hannover. Wenn sie ihre Medizin irgendwann legal in der Apotheke oder einem lizenzierten Shop kaufen kann, wird Johanna L. „drei Kreuze machen“. Die 60-Jährige konsumiert seit zweieinhalb Jahren Cannabis, „in homöopathischen Dosen“, wie sie selbst sagt. Davon abgesehen, dass sie die Entspannung zu schätzen weiß, hat dies vor allem medizinische Gründe.

Die Frau hat seit „zig Jahren Rückenschmerzen“, die weder sie noch ihre wechselnden Orthopäden in den Griff bekommen. Gegen die sich ausbreitende Arthrose, die angeborene Skoliose und dem nicht gerade rückengerechten Job helfen auch Sport und Yoga nicht immer, sagt die Büroangestellte. Vor etwa drei Jahren kamen dann heftige Nervenschmerzen dazu. Schmerzhafte Zuckungen in Rücken, Schultern und Oberarmen, die ihre Ärzte letztlich auch nur mit den Schultern zucken ließen. Aber ihr den Schlaf raubten, wenn sie keine starken Schmerztabletten nahm. Weitere Untersuchungen, etwa bei der Neurologin, scheiterten an der Corona-Pandemie. „Ich wollte mir in diesen Zeiten einen Ärztemarathon mit monatelangen Wartezeiten ersparen.“