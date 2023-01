﻿Streit um das KRH: CDU will nicht mit Krach reden

Hannover. Um die zukünftige Medizinstrategie für das Klinikum der Region Hannover (KRH) gibt es politischen Streit. Die Bundestagsabgeordneten und die Landtagsabgeordneten der CDU aus der Region Hannover wollen nicht an einer großen Gesprächsrunde mit Regionspräsident Steffen Krach (SPD) teilnehmen. Er hat die Abgeordneten aus der Region sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für den kommenden Freitag zu einem Austauschtermin ins Regionshaus eingeladen. Bei dem Termin will Krach, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des KRH ist, über die Reformbemühungen informieren und mögliche Maßnahmen diskutieren.

Die CDU-Abgeordneten Hendrik Hoppenstedt, Tilman Kuban, (beide Bundestag), Sebastian Lechner, Martina Machulla sowie Dirk Toepffer werden zu dem Gesprächstermin nicht kommen, teilt Hoppenstedt jetzt Krach in einem Brief mit. Zur Begründung verweist er auf die Zuständigkeit für die geplante neue Medizinstrategie: Diese habe allein die Regionsversammlung. Allerdings fehlten den Mitgliedern der Regionsversammlung „elementare Informationen für eine weiterführende Diskussion zur Zukunft des KRH“, schreibt Hoppenstedt weiter.

CDU: Es fehlen konkrete Zahlen

Dazu gehörten die wirtschaftlichen Daten der einzelnen Standorte, erläutert der CDU-Bundespolitiker. Ohne diese Zahlen sei eine „qualifizierte Debatte über die Situation des KRH insgesamt“ aber auch über einzelne Standorte nicht möglich, heißt es in dem Brief außerdem. Hoppenstedt und die anderen Abgeordneten empfehlen deshalb „die sicherlich schwierigen Debatten zuerst im KRH-Aufsichtsrat und dann in den zuständigen Ausschüssen der Regionsversammlung und schließlich in der Regionsversammlung selbst zu führen.“ Außerdem fordern die Abgeordneten einen öffentlichen Austausch mit den Bürgern in den Kommunen, die von möglichen Standortschließungen betroffen sin könnten, sowie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Um die hohen Verluste des KRH zu verringern und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern, will die Geschäftsführung den Verbund neu strukturieren: Aus dem Siloah-Krankenhaus soll künftig ein Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how werden, in Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen entstehen – die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen. Ursprünglich wollte der Aufsichtsrat die Beratungen Ende Februar abschließen, bei der letzten Sitzung vertagte das Gremien einen Beschluss auf unbestimmte Zeit.

Von Mathias Klein