﻿Streit um Markise: Warum ein Gastronom die Stadt Hannover verklagt

Markisen-Streit in Hannover: Mustafa Imerov vom griechischen Restaurant Eliniko in der Südstadt hat die Landeshauptstadt verklagt. Damit wehrt sich der 49-Jährige gegen eine Entscheidung der Kommune, wonach er eine mobile Markise im Außenbereich des Lokals an der Marienstraße entfernen soll. Am Donnerstag ist Termin vor dem Verwaltungsgericht.

Hannover. Mustafa Imerov (49) wollte seinen Gästen etwas Gutes tun, als er in der Außengastronomie des griechischen Restaurants Eliniko in der Südstadt eine mobile Markise installieren ließ. Die Neuanschaffung, die sich beidseitig ausfahren lässt, sollte nicht nur Sonneneinstrahlung verhindern, sondern auch vermeiden, dass Blätter zweier Bäume auf den Tischen und im Essen landen. Der Landeshauptstadt Hannover ist die innovative Markise allerdings ein Dorn im Auge. Die Verwaltung verfügte, dass das Teil wieder entfernt werden muss. Das lässt Imerov sich nicht gefallen. Er hat die Stadt verklagt – am Donnerstag beginnt der Prozess vor dem Verwaltungsgericht.

Seit etwa zwei Jahren verfügt das Eliniko an der Marienstraße über die mobile Markise. Restaurant-Chef Imerov hatte seinerzeit ein Hamburger Unternehmen mit der Installation beauftragt. „Das hat mich 20.000 Euro gekostet“, erklärt der 49-Jährige. Bis dato hatten die Gäste immer unter mehreren großen Sonnenschirmen gesessen. Ein Nachteil waren die Schirmständer, die das Risiko bergen, eine Stolperfalle zu sein. Diese Sonnenschirme wurden letztlich gegen die moderne Markise ausgetauscht, deren Halterung an zwei Seiten auf dem Boden steht.

Markise wie Zelt oder Pavillon?

Die Nutzung von Sonnenschirmen ist im Eliniko nach Ansicht der Stadt Hannover in Ordnung. Die Erlaubnis umfasse aber nicht gleichzeitig die von Imerov genutzte Markise. Nach einer sogenannten Sondernutzungssatzung sei das Aufstellen von Zelten oder Pavillons auf Außengastronomie-Flächen grundsätzlich unzulässig, argumentiert die Stadt – und die spezielle Markise falle angeblich unter diese Regelung.

Das sieht Matthias Herrmann-Chirani, der Anwalt von Imerov, ganz anders: „Die Stadt argumentiert, dass die Markise wie ein Wintergarten wirke.“ In seinen Augen ist das nicht so. Mit seiner Meinung stehe er auch nicht alleine da: Im Gegensatz zu Hannover seien andere Kommunen viel „innovativer und schneller“ – dort seien Markisen wie am Restaurant von Imerov jedenfalls kein Problem.

Siebte Kammer entscheidet

Wie es im Markisen-Streit weitergeht, entscheidet sich am Donnerstag. Ab 10 Uhr befassen sich die Richterinnen und Richter der siebten Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover mit der Auseinandersetzung zwischen dem Gastronom und der Landeshauptstadt.