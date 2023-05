﻿Streit um Schottergärten in Hannover: So diskutieren HAZ-Leserinnen und -Leser

Leser Andreas Möllery: „Öffentliche Praxis ist nicht zu vermitteln“

Zum Artikel „Wo beginnt der Schottergarten?“ vom 10. Mai:

Leserin Susanne Junghänel: „Stadt muss Vorbildfunktion übernehmen“

Beim Thema Schottergärten am Marstall gerät der Leiter des Bereichs Öffentliches Grün, Herr Kornmayer, argumentativ in arge Bedrängnis, aus der er sich durch Angriff zu befreien sucht. Es folgen Erklärungen, warum dies keine Schottergärten seien: kein Vlies im Untergrund, Tausende gepflanzte Stauden und Blumenzwiebeln sowie eine Art Rechtfertigung, warum da nun doch Steine liegen: Es sei halt „ein extremer Standort“ mit Schatten und Versiegelung drumrum. Trotzdem, es sind Schottergärten, 2019 sogar vom BDA preisgekrönt, und sie dürfen offenbar auch bleiben,weil – wie Herr Kornmayer ausführt – der Marstall eine öffentliche Fläche ist, während für Privatgärten die Niedersächsische Bauordnung gilt. So ist das also – Freibrief für die Stadt. Ich habe meinen Schottergarten ,den ich beim Hauskauf vorgefunden habe, sofort durch einen bunten Blumengarten ersetzt und fordere die Stadt auf, Vorbildfunktion zu übernehmen. Dr. Susanne Junghänel, Hannover

Leser Günther Wettklow: „Stadt sollte bei sich selbst anfangen“

Es ist schon erstaunlich: Für sich selbst findet die Stadt immer eine Begründung oder Ausrede, warum nur die anderen alles falsch machen. Ich bin sicher, selbst wenn Garteneigentümer den Schottergarten nach den gleichen Kriterien wie die Stadt anlegen, wird das nicht geduldet. Wenn die Stadt aus Klimaschutzgründen Schottergärten verbietet, was im Grundsatz ja richtig ist, dann sollte sie aber bitte bei sich selbst anfangen. Günther Wettklow, Pattensen

Gleiches Recht für alle?: Während Privateigentümern ein „Begrünungsgebot“ auferlegt ist, wird die Stadt bei der Gestaltung öffentlicher Flächen nicht durch vergleichbare rechtliche Vorgaben geknebelt. Nicht zuletzt deshalb gibt es kontroverse Diskussionen über die Beete am Marstall © Quelle: Britta Mahrholz

Leser Mathias Renner: „Verfügung ist übergriffig“

Zum Artikel „Ist das schon ein Schottergarten?“ vom 3. Mai:

Wo sind bei dem geschilderten Fall Maß und Mitte seitens der Stadtverwaltung? Die Behördenverfügung erscheint hier überzogen, ja übergriffig! Mathias Renner, Garbsen

Leser Matthias Krostek: „Staatliche Repressalien“

Das alles erinnert mich stark an die Vergangenheit, wo ideologisierte Positionen ebenfalls „unter Anwendung von Zwangsmitteln“ durchgesetzt wurden. Unfassbar, wie in einer freiheitlichen Demokratie staatliche Repressalien gegenüber den Individuen ausgelegt werden! Über Geschmack lässt sich kontrovers streiten, aber die Um- und Klimawelt wird nicht durch zwangsweise Abschaffung von sogenannten Schottergärten zu retten sein. Matthias Krostek, Garbsen

Leser Rüdiger Tylla: „Södersche Bierzeltpropaganda“

Wenn wir den Insekten systematisch ihren Lebensraum kaputt machen, müssen wir ihnen an anderer Stelle etwas zurückgeben. Stirbt die Biene, stirbt auch der Mensch. In diesem Zusammenhang von Bevormundung zu sprechen, grenzt schon an „Södersche Bierzeltpropaganda“. Allerdings sind sterile Rasenflächen im „Wembley-Look“, reichlich mit Kunstdünger und sonstigen Giften übersättigt, auch nicht besser. Von den Kontrolleuren ist zweifelsohne eine Menge Fingerspitzengefühl gefordert – und die Grundstücksbesitzer sollten wissen, was sie für die Natur tun und lassen sollten. Rüdiger Tylla, Pattensen

Geht die Verwaltung zu weit?: Weil Raupen ihre Hecke auffraßen, haben Adelheid und Rudolf Gähring, beide fast 90 Jahre alt, diese durch einen schmalen Schotterstreifen ersetzt. Den sollen sie jetzt entfernen, fordert die Stadt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Leser Peter Busch: „Es sind nicht immer nur die anderen“

Zum Artikel „Viele versiegelte Areale in der Stadt“ vom 4. Mai:

Mit dem Artikel sprechen Sie ein Grundproblem unserer Zeit an. Es wird etwas geschaffen – und um die weitere Verwendung kümmert sich meist der nächste Nutzer, oft die Natur. Es ist schön, dass sich die Stadt Hannover um mehr Grün in städtischen Siedlungsgebieten bemüht. Dabei ist zu hoffen, dass die Kommune auch vor der eigenen Haustür reine macht. Die Verdichtung der innerstädtischen Bebauung führt unweigerlich zu einer höheren Versiegelung der Oberflächen. Gleichwohl gibt es auch hier die Möglichkeit, Flächen der Natur zurückzugeben. Und da kommt oft genug ein kommunaler Regiebetrieb wie hanova ins Spiel.

Hanova erstellte in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Karl-Wiechert-Allee vor wenigen Jahren eine gemischte Wohnanlage mit etwa 170 Einheiten – wegen des „drängenden und großen Bedarfs an Wohnraum“. Nachdem die sieben Doppelhäuser in kürzester Zeit bewohnt waren, stehen viele Wohnungen heute noch leer. Ist also die damals wie heute propagierte Verdichtung der Bebauung wirklich notwendig? Der Bau wurde erstellt auf einer Fläche, durch die vor Jahrzehnten eine Straße zur Querung der Bahnlinie lief. Die damalige Straße besteht teilweise noch – ohne jegliche Anbindung an das heutige Straßennetz der Stadt. In dem isolierten Areal bestehen zwei versiegelte Fußwege, der ehemalige Bürgersteig und ein später angelegter Fußweg – beide ebenfalls ohne eine Bedeutung für das heutige Wegenetz. Und die Krönung: Noch im März 2023 wurde einer davon durch die Stadt gesäubert! Nun ist dieses ein kleines Beispiel dafür, wie die Kommune selbst aktiv werden könnte – wenn sie es denn ernst meinen würde. Es sind nicht immer nur „die anderen“.

Nachdem die Stadt die Anlage von „Steinbrüchen“ an Wohnhäusern verboten hat, sollte sie ihre eigenen Aktivitäten und die ihrer Regiebetriebe ebenfalls sehr kritisch hinterfragen. Peter Busch, Hannover

