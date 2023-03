﻿Streit um Sperrung der Waldchaussee: Hannovers SPD-Chef schaltet sich ein

Hannovers SPD-Chef wirft den Grünen Symbolpolitik vor: Adis Ahmetovic will die Sperrung der Waldchaussee jetzt erneut thematisieren. Er erwartet bei einer Blockade der Straße „Chaos pur“.

Kleefeld. Der Streit in der rot-grünen Ratskoalition über eine komplette Sperrung der Waldchaussee für den Autoverkehr geht in eine neue Runde. Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic will das Thema jetzt in der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses klären. Er warf den Grünen vor, reine Symbolpolitik zu betreiben. „Wer wie die Grünen glaubt, dass 16.000 Autofahrer, die die Waldchaussee täglich nutzen, im Fall einer Sperrung auf den Nahverkehr umsteigen, irrt sich gewaltig.“ Zudem stünde im nächsten Jahr der Umbau der benachbarten Weidetorkreuzung an. „Das bedeutet dann Chaos pur.“