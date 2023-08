﻿Darum gilt Fifa-Boss Infantino als Beklagter am Landgericht Hannover

Hannover. Der Name von Gianni Infantino stand an einem Saalaushang am Landgericht Hannover – als beklagte Partei. Natürlich erschien der Fifa-Boss am Dienstag, 29. August, nicht persönlich. Stattdessen rollten drei Anwälte des Fußballweltverbandes und einer vom DFB ihre Aktenkoffer vor. Der Grund: Der hannoversche Anwalt und Spielervermittler Cem Altug wollte im Eilverfahren eine einstweilige Verfügung gegen die Fifa erreichen.

Denn der Verband hat die Mitspielregeln für Spielervermittler wie Altug, der unter anderem den 96-Star Marcel Halstenberg vertritt, geändert. Ab dem 1. Oktober müssen Vermittler eine Lizenz für ihre Tätigkeit vorweisen. Altug hat eine solche Lizenz nicht und plant offenbar derzeit auch nicht, die nötige Prüfung dafür zu absolvieren. Er sieht darin einen Verstoß gegen deutsches sowie EU-Recht.

Spielervermittler: Keine Ausnahmen bei Prüfung

Eine endgültige Entscheidung gibt es in der Sache noch nicht. Allerdings ließ die Zivilkammer in der mündlichen Verhandlung durchblicken, dass sie die einstweilige Verfügung nicht durchwinkt. Die würde es Altug erlauben, auch ohne die eigentlich nötige Lizenz weiterzuarbeiten. Die Begründung: Altug und sein Anwalt hätten den juristischen Weg zu spät angetreten.

Die Fifa hatte die Neuregelung im Rahmen der WM in Katar Ende vergangenen Jahres auf den Weg gebracht. Im Januar trat sie in Kraft. Im Februar hatte Altug das erste Mal bei der Fifa nachgehakt, ob die Lizenz auch für Anwälte wie ihn nötig ist. Zunächst habe er keine Antwort erreicht. Erst als die erste Prüfung gelaufen und die Anmeldefrist für die zweite verstrichen war, leitete er rechtliche Schritte ein.

Entscheidung im September

Die Prüfung dauert eine Stunde, ist nur auf Englisch, Spanisch und Französisch möglich, besteht aus Multiple-Choice-Antworten, kostet einige hundert Euro und ist dem Vernehmen nach recht kompliziert. Die Durchfallquote gilt als hoch. Der Streit um die Spielervermittlerlizenz für Altug geht weiter. Zunächst verkündet die Kammer ihre Entscheidung zur einstweiligen Verfügung am 11. September. Möglicherweise geht es dann an der nächsthöheren Instanz, dem Oberlandesgericht Celle, weiter.

Das Verfahren von Altug gegen die Fifa ist nicht das einzige. Das Landgericht Dortmund hat vor Kurzem der Fifa und dem DFB untersagt, das neue Reglement zum Nachteil von Spielervermittlern anzuwenden. Außerdem hat der Bundesgerichtshofs (BGH) Mitte Juni beschlossen, die Reform dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen. Dieser soll entscheiden, inwiefern das europäische Kartellverbot dafür gilt.

