﻿Kein Verständnis für Kritik an abgesenkten Temperaturen: Annabad zieht Schwimmkurse auch bei 22 Grad durch

Hannover hat die Temperatur in den Schwimmbädern auf 25 Grad gesenkt. Eltern klagen über frierende Kinder. Badegäste bleiben weg. Christian Scharf (63) vom Polizei-Sportverein, der das Kleefelder Freibad betreibt, erklärt wie Schwimmkurse selbst bei 22 Grad funktionieren und welche Temperaturen früher normal waren.

In Bewegung bleiben: Im Annabad werden im Sommer Schwimmkurse auch bei deutlich weniger als 25 Grad Wassertemperatur durchgeführt.

Hannover. Christian Scharf (63) leitete bis zum Frühjahr die Schwimmabteilung des Polizei-Sportvereins in Hannover, der das Annabad in Kleefeld betreibt, im Klub ist er auch weiterhin im Vorstand aktiv. Wir sprachen mit ihm über die Schwimmausbildung in Zeiten des Energiesparens und unterschiedliche Wohlfühltemperaturen im Wasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt Hannover hat die Wassertemperatur in ihren Bädern um ein Grad von 26 auf 25 Grad gesenkt. Eltern beklagen sich, Vereine warnen, dass die Schwimmausbildung unter diesen Bedingungen nicht mehr durchführbar sei. Verstehen Sie die Aufregung? Bei Ihnen im Annabad sind selten mehr als 22 Grad.

Wir ziehen die Kurse auch unter solchen Bedingungen durch. Man muss sich dann umstellen, mit kleineren Gruppen arbeiten und dafür sorgen, dass die Kinder nicht am Beckenrand herumstehen. Wenn die Kinder in Bewegung sind, dann frieren sie auch nicht so schnell.

Hatten Sie im Freibad viele Beschwerden von Eltern über zu kaltes Wasser?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir hatten überhaupt keine Beschwerden. In diesem Sommer hatten wir aber auch mit dem Wetter Glück. Um Energie zu sparen, hatte der Vorstand beschlossen, dass wir nur bis 21 Grad heizen. Tatsächlich hatten wir meist aber 23 bis 24 Grad. Wir haben viele Schwimmer ausgebildet. Aber ich kann auch absolut die Kritik der Vereine verstehen. Denn wenn ich kleinere Gruppen machen muss, brauche ich entweder mehr Übungsleiter. Oder ich biete weniger Kurse an. Dann kann ich den Schwimmunterricht aber nicht mehr so günstig anbieten.

Kennt sich aus: Christian Scharf vom Polizei-Sportverein Hannover leitete jahrelang die Schwimmabteilung und war auch als Ausbilder aktiv. © Quelle: privat

Auch Erwachsene beklagen sich über die Absenkung der Wassertemperatur in den städtischen Bädern. Einige haben sofort angekündigt, dass sie nicht mehr kommen werden, wenn die Temperaturen abgesenkt werden. Haben Sie dafür Verständnis?

Dafür habe ich persönlich kein Verständnis. Ich schwimme lieber bei 24 als bei 27 Grad, weil ich sonst zu viel schwitze. Als das Stadionbad in den 1970er Jahren geöffnet hat, hatte es auch nur 24 Grad – und das war kein Problem. Ich habe als Jugendlicher sogar bei 18 Grad Wasserball gespielt. Aber ich komme auch aus einer anderen Generation. Die Leute sind es heute einfach anders gewohnt.

Warum ist das Annabad im Sommer dennoch meist gut besucht?

Im Annabad haben wir einfach viele, die sehr gerne sportlich schwimmen. Das ist schon ein besonderes Publikum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Christian Bohnenkamp