﻿Streit ums KRH in Hannover: Grüne werfen CDU Arbeitsverweigerung vor

Klinikum in Not: Um die Zukunft des Klinikums der Region Hannover (hier die Notaufnahme im Krankenhaus Siloah) streiten die Parteien.

Hannover. Das Klinikum der Region Hannover (KRH) hat massive finanzielle Probleme: Für das Jahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit einem Minus von 36 Millionen Euro, im darauffolgenden Jahr 38 Millionen, 2025 wird das Defizit mit 41 Millionen Euro angegeben und für das Jahr 2026 ist sogar ein Minus von 45 Millionen Euro eingeplant. Darüber will Regionspräsident Steffen Krach (SPD) unter anderem mit den Bundestagsabgeordneten und den Landtagsabgeordneten aus der Region reden. Aber die CDU-Abgeordneten haben ihre Teilnahme abgesagt. Das stößt bei Krach und auch bei den Grünen auf Kritik.

Der Regionspräsident, auch Aufsichtsratschef des Klinikums, beruft sich auf eine Verabredung, über die Medizinstrategie mit allen Bundes- und Landespolitikern aus der Region Hannover ins Gespräch zu kommen. „Da maßgebliche Entscheidungen für die Gesundheitsversorgung auf Bundes- und Landesebene besprochen werden, halte ich eine frühzeitige Erörterung und Abstimmung vor einer endgültigen Entscheidung der Regionsversammlung für absolut wichtig und zielführend“, schreibt Krach an den CDU-Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt.

Scharfe Kritik der Grünen

Deutlich schärfer reagieren die Grünen. „Die CDU setzt ihre Arbeitsverweigerung fort“, sagt Fraktionschefin Sinja Münzberg. Schon bei der Vorstellung der Medizinstrategie hätten die CDU-Mitglieder im Aufsichtsrat gefehlt, nun verweigerten sich die Bundestags- und Landtagsabgeordneten einem Austausch. Es sei unverständlich, „dass gewählte Abgeordnete diese Gelegenheit ausschlagen, die Anliegen ihrer Wählerinnen und Wähler hier zu vertreten“, betont Münzberg. Offenbar habe die CDU keine eigenen Ideen für die Weiterentwicklung des KRH.

Die CDU-Abgeordneten Hendrik Hoppenstedt, Tilman Kuban, (beide Bundestag), Sebastian Lechner, Martina Machulla sowie Dirk Toepffer hatten den Gesprächstermin mit Verweis auf die Zuständigkeit für die geplante neue Medizinstrategie abgesagt: Diese habe allein die Regionsversammlung, schrieben sie an Krach.

KRH soll neue Struktur erhalten

Um die hohen Verluste des KRH zu verringern und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern, will die Geschäftsführung den Verbund neu strukturieren: Aus dem Siloah-Krankenhaus soll künftig ein Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how werden, in Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen entstehen – die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen.

Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen. Ursprünglich wollte der Aufsichtsrat die Beratungen Ende Februar abschließen, bei der letzten Sitzung vertagte das Gremien einen Beschluss auf unbestimmte Zeit.