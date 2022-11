﻿Stromausfall im Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover: So haben Ärzte und Pflegepersonal die Nacht und den Tag danach erlebt

Am Abend arbeitet der Krisenstab im Kinderkrankenhaus Auf der Bult bis nach Mitternacht. Am Morgen darauf prägt aufgrund der fehlenden Patienten eine ungewöhnliche Stille das Bild. So haben Ärzte und Pflegepersonal den Stromausfall im Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover erlebt.

Hannover. In einem Zimmer auf Station 11 steht noch der Rollstuhl für ein vermutlich mehrfach behindertes Kind. Ein zerknülltes Kissen liegt auf dem Sitz, dazu eine zerknautschte, bunte Decke, die der kleine Patient vermutlich von zu Hause mit auf die Intensivstation in der Kinderklinik Auf der Bult in Hannover genommen hat. Der Rollstuhl ist das Einzige, das an Tag 1 nach dem Stromausfall in der Klinik auf der Intensivstation noch daran erinnert, dass dort normalerweise schwer kranke Kinder liegen.

Jetzt herrscht Stille, Leere. Nach dem Stromausfall am späten Montagnachmittag hatte die Klinikeinsatzleitung innerhalb kürzester Zeit entschieden, dass alle Patienten auf dieser Station mitsamt Pflegepersonal in die MHH zu verlegen sind. Es fehlt alles, was Intensivstationen normalerweise charakterisiert. Nicht nur die Patienten sind es, auch die Geräusche, die solche Stationen prägen: das unablässige Piepen der Herzmonitore, das Blubbern der Sauerstoffgeräte. Nur ein Stationszimmer wird ungewöhnlich intensiv genutzt. Um nicht allerorten Kühlschränke mit Strom zu versorgen zu müssen, hat man die kühl zu lagernden Medikamente aus verschiedenen anderen Stationen allesamt in Kühlschränken in diesem einen Zimmer untergebracht, um sie gebündelt mit Notstrom zu versorgen.

Prof. Christoph Eich, Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Kinderintensiv- und Notfallmedizin des Kinderkrankenhauses, stand im Moment des Stromausfalles im OP. © Quelle: Katrin Kutter

Prof. Christoph Eich, Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Kinderintensiv- und Notfallmedizin des Kinderkrankenhauses, war am Abend zuvor im OP-Saal, als plötzlich der Strom ausfiel. Plötzlich sei die Saalbeleuchtung ausgegangen, alle Geräte, bis auf ein Beatmungsgerät, den Monitor, und die Notbeleuchtung seien ausgefallen. Eine Schrecksekunde lang habe man befürchtet, dass das Notstromaggregat nicht zieht. Dann ging der Akku an. Was macht man in so einem Moment? „Man macht weiter, was gemacht werden muss“, sagt Eich ruhig. In der Klinik seien Ärzte und Pflegepersonal für solche Situationen geschult. Er komme aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Dort habe man solche Notfälle und Extremsituationen im Simulationszentrum oft geübt. Krankenhäuser seien Orte mit doppelten und dreifachen Absicherungen. Das merke man eben in solchen Situationen.

Hat auch mit Extremsituationen schon Erfahrung: Pflegedienstleiter Sebastian Beitzel (28) © Quelle: Katrin Kutter

Eich gehört am späten Montagnachmittag wenig später zum Krisenstab, den man Auf der Bult bereits kurz nach dem Stromausfall zusammenrufen kann. Der Zufall will es, dass die gesamte Geschäftsleitung – Pflegedirektor, Ärztlicher Direktor, kaufmännischer Leiter und Vorständin – aufgrund einer Sitzung im Haus ist, sagt Sebastian Beitzel (28) Pflegedirektor. Man spricht sich mit Feuerwehr und THW ab, was zu tun ist, welche Patienten verlegt werden müssen, meldet die Notaufnahme für intensivmedizinische Fälle ab, sagt planbare Operationen ab und informiert die hannoverschen Kinderärzte, am kommenden Tag niemanden in die Notfallaufnahme zu schicken. Es seien noch viele Ärzte, viel Pflegepersonal anwesend gewesen, die weit über ihre Arbeitszeit hinaus Hilfe angeboten hätten. „Wir haben sofort auf jede Station jemanden geschickt, der die Situation dort beruhigt, der das Personal, die Eltern informiert und dann stündlich diesen Gang wiederholt“, sagt Beitzel. Überall hin habe man Taschenlampen, Kopfleuchten gebracht: „Die Eltern haben sich mit Handylampen beholfen.“ Hat den noch jungen Pflegedirektor, der die Nacht mit den Technikern im Krankenhaus verbrachte, um im Notfall sofort vor Ort zu sein, die Situation erschreckt? Beitzel winkt ab. Er sei aus dem Düsseldorfer Universitätsklinikum und habe dort 2020 einen heftigen Hackerangriff erlebt. „Das hat viel länger gedauert und war viel heftiger“, sagt er und lacht.

Stille, Leere: Das ist am Tag nach dem Stromausfall die beherrschende Stimmung im Kinderkrankenhaus Auf der Bult. © Quelle: Katrin Kutter

Am Tag danach ist es die Ruhe nach dem Sturm, die an allen Ecken und Enden in der Klinik zu erleben ist. Die Notaufnahme ist weitgehend leer, vor der Tür, auf den Gängen, herrscht anders als sonst kaum Betrieb. In der Radiologie sieht man einen Arzt, eine Schwester. MRTs, Ultraschall, Röntgen – all das ist, weil sehr stromintensiv, an diesem Nachmittag noch nicht wieder hochgefahren. Notfälle, die nicht intensivmedizinisch betreut würden, habe man aber schon wieder versorgt – und sich beim Röntgen mit einer sogenannten Mobilette, einem mit Akku betriebenen Röntgengerät beholfen, berichtet Kliniksprecher Björn-Oliver Bönsch. Die Bauchschmerzen eines kleinen Patienten hätten sich so durch verschluckte Batterien erklären lassen.

Chefarzt Christoph Eich wirkt auf seiner noch komplett leer geräumten Intensivstation am Tag danach fast ein bisschen verloren. Noch nie in seinem ganzen Berufsleben habe er eine derart verlassene Kinderintensivstation erlebt, sagt er. Gerade dort herrsche in der Regel ja doch mächtig Betrieb. Das Merkwürdigste sei gewesen, dass er die Station abgeschlossen habe, als er in der Nacht zuvor gegen Mitternacht endlich das Haus verließ. „Das macht man ja nie“, sagt er: „Das war ein sehr merkwürdiges Gefühl“.