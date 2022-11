﻿Stromausfall im Kinderkrankenhaus auf der Bult: Sechs kleine Patienten in andere Kliniken verlegt

Großeinsatz nach Stromausfall: Sechs kleine Patienten mussten am Montag aus dem Kinderkrankenhaus auf der Bult in andere Kliniken verlegt werden.

Wegen des Stromausfalls nach einem Brand in einem Trafohaus auf dem Gelände des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover mussten sechs kleine Patienten in andere Kliniken verlegt werden. Das teilte eine Feuerwehrsprecherin am Dienstagmorgen mit. Unterdessen sucht die Polizei nach der Brandursache.