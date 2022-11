﻿Stromausfall in der Bult: So sind die anderen Kliniken in Hannover geschützt

Im Kinderkrankenhaus auf der Bult war am Montagabend der Strom weg. In der Regel sollen Notaggregate helfen, die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. So machen das die Kliniken in Hannover.

Hannover. Kompletter Stromausfall – der Fall kommt zum Glück nicht oft vor in Krankenhäusern. Im Kinderkrankenhaus Auf der Bult kam es am Montagabend jedoch zu einem rund zweistündigen Blackout, nachdem eine Trafostation in Brand geraten war.

Stromausfall Kinderklinik Bult: Vinzenz modernisierte Notsystem

Wie sind die Kliniken in Hannover gewappnet? Das Vinzenzkrankenhaus hat in den vergangenen Jahren das Notsystem modernisiert und verfügt neben einem Generator zusätzlich über Batterien, die im Notfall einspringen. Beim Stromausfall am Abend des 28. Dezember zeigte sich, dass diese Investitionen sinnvoll waren und alle Systeme funktionierten.

Begonnene Operationen können bei einem Stromausfall aufgrund der vorhandenen Notstromsysteme wie Batterien sowie Generator beendet werden, betont Sprecherin Celina Weidner. Die Betriebstechnik testet zudem – wie es gesetzlich Vorschrift ist – alle Notsysteme jährlich unter Volllast.

MHH: Politik, Feuerwehr und Kliniken sprechen über kritische Infrastruktur

An der MHH ist Bastian Ringe zuständig für das Notfall- und Katastrophenmanagement. Der Mediziner hat am Montagabend nach dem Stromausfall auf der Bult den Gruppenalarm in der Notarztruppe ausgelöst. "Das bedeutet, dass alle Mitglieder in die Zentrale Notaufnahme kommen und von dort eingesetzt werden zur Patientenversorgung- und verlegung." Was einen sogenannten Blackout an der Hochschule betrifft, so habe es vor einer Woche gerade ein Treffen von Kliniken, Region, Oberbürgermeister und Feuerwehr zum Thema kritische Infrastruktur Energie gegeben.

Diesel reicht für 48 Stunden

An der MHH gibt es vorschriftsmäßig einen Krankenhausalarmplan. "Wir haben eine dezentrale Notfall-Versorgung, mehrere Generatoren, verschiedene Trafohäuschen – also eine gute Lastenverteilung", erläutert Ringe. Zudem werden alle Anlagen monatlich getestet, einmal im Jahr läuft in enger Abstimmung mit Enercity eine komplette Abschaltung der Energieversorgung. "Wir laufen dann rund 15 Minuten mit Notstrom auf Volllast." Jede Klinik, so Ringe, sei autark bei der Stromversorgung. "Wir sind da optimal versorgt." Nach 48 Stunden allerdings müssten die Diesel-Aggregate aufgefüllt werden.

Clementinenhaus: „Technik auf aktuellstem Stand“

Das Clementinenhaus ist nach Aussage von Sprecherin Susanne Thiem gut vorbereitet auf Stromausfälle. "Unsere Technik ist gemäß aller gesetzlichen Vorgaben auf dem aktuellsten Stand und wird regemäßig kontrolliert und gewartet. Auch das Notstrom-Aggregat wird einmal im Monat getestet. Im Fall eines Stromausfalls würde darüber auch der OP versorgt", sagt Sprecherin Susanne Thiem.

Die somatischen Standorte des Klinikum Region Hannover seien alle mit einer Notstromversorgung ausgestattet, sagt Sprecher Steffen Ellerhoff. Das bedeutet, dass die kritische Infrastruktur der einzelnen Häuser durch gesondert betriebene Generatoren versorgt werden kann. Diese springen bei einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung automatisch an. Außerdem sind alle Geräte der Medizintechnik, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte, mit zusätzlichen Batterien ausgestattet. "Zu den besonders gesicherten Bereichen, die über Pufferbatterien versorgt werden, gehören insbesondere die Intensivstationen und die OP-Bereiche."