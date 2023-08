Ein Unbekannter manipuliert offenbar Steckdosen in Flixtrains. Schon zwei Fälle sind bekannt, zwei Menschen wurden verletzt. Ein Fernzug auf dem Weg von Hamburg nach Stuttgart musste vor seinem eigentlichen Zwischenhalt Hannover kurzfristig in Celle stoppen.

Hannover/Hamburg. Die Bundespolizei warnt vor möglicherweise lebensgefährlichen Stromschlägen bei Zugfahrten. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle bekannt, bei denen ein Unbekannter offenbar die Steckdosen in Flixtrains manipuliert hat. Auf der Route von Hamburg nach Stuttgart musste ein Zug vor seinem geplanten Stopp in Hannover kurzfristig in Celle Zwischenstation machen. Außerdem erlitt am selben Tag eine Frau einen Stromschlag in einem zweiten Flixtrain aus Berlin.