﻿Uni-Mensa bekommt Sterne für veganes Essen

Hannover. Auszeichnung für Hannovers Uni-Kantinen: Für ihr veganes Angebot bekommen die Mensen des Studentenwerks Hannover drei Sterne. Die Tierschutzorganisation Peta hat jetzt zum siebten Mal bundesweit Mensen unter dem Aspekt des Tierschutzes bewertet.

Peta hebt hervor, dass das Studentenwerk Hannover in allen seinen Mensen täglich ein bis zwei vegane Gerichte anbietet. In anderen Städten hält oft nur eine Mensa Speisen auf rein pflanzlicher Basis vor.

30 Prozent der verkauften Gerichte im Juni 2023 waren vegan: Die Studierenden schätzen das klima- und tierschonende Angebot in Hannovers Mensen. © Quelle: Nancy Heusel

Auf dem Speiseplan stehen in Hannover etwa eine vegane Hack-Tomaten-Rolle mit Chilisauce, Mais und Quinoa, asiatische Bratnudeln oder pflanzliche Bratwurst mit Senf, Sauerkraut und Kartoffelpüree. Außerdem veranstalten die Mensen sogenannte Nachhaltigkeitswochen zum Thema pflanzenbasierte Ernährung.

Veganes Essen beliebt

Ebenfalls lobend erwähnt: Der sogenannte Klimateller in Hannovers Mensen. Das sind Speisen, die eine 50 Prozent bessere Umweltbilanz aufweisen müssen als ein herkömmliches Gericht. „Diese Gerichte sind überwiegend pflanzlich und verdeutlichen den Studierenden, wie viel klimafreundlicher veganes Essen im Vergleich zu tierischen Produkten ist“, sagt Ilana Bollag von Peta.

Mehr als 70 Rezepte: Die Mensen in Hannover bieten sogenannte Klimateller, die eine relativ gute Ökobilanz haben. © Quelle: Nancy Heusel

Bei den Studierenden in Hannover kommt das vegane Angebot gut an. Vor allem Currys, vegane Schnitzel und vegane Currywurst sind beliebt. Im Juni 2023 lag der Anteil der veganen Essen an den insgesamt verkauften Gerichten bei rund 30 Prozent.

Die Nachfrage hängt aber auch vom Standort ab. Besonders gut verkaufen sich die veganen Gerichte bei den Studierenden der Tiermedizin, am Standort für Diakonie, Gesundheit und Soziales der Hochschule Hannover (HsH) sowie an der Expo-Plaza.

Gut für Klima und Tiere

Am HsH-Campus Linden ist die Ernährung auf pflanzlicher Basis dagegen weniger gefragt. „Generell registrieren wir aber in allen Mensen eine steigende Nachfrage“, sagt Miriam Riemann vom Studentenwerk Hannover.

Dieses Jahr haben 41 von 58 Studentenwerken bei der Umfrage mitgemacht. Fünf Sterne gab es nur für Mensen mit komplett veganem Angebot. Davon gibt es je eine in Berlin und Bochum. Zwei vegetarische Uni-Kantinen in Hamburg und Mainz bekamen vier Sterne.

Alle 41 teilnehmenden Mensen erhielten mindestens zwei Sterne, sie bieten alle vegane Gerichte an. Das Studentenwerk Hannover macht seit 2017 mit. Im ersten Jahr gab es zwei Sterne, danach immer drei.

