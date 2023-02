﻿Studie: Menschen wollen Handel und kleine Attraktionen in der City

Hannover. Erst die Corona-Lockdowns, dann der Ukraine-Krieg mit Inflation und Kaufzurückhaltung: Die Krisen der vergangenen Jahre hat Deutschlands Innenstädten zugesetzt. Hannover aber scheint sich laut neuester Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) relativ gut zu erholen. In einer großen Befragung erhielt die Stadt von den Passantinnen und Passanten die Note 2,6. Das ist etwas besser als vor zwei Jahren (2,7), allerdings etwas schlechter als der Durchschnitt der Vergleichs-Großstädte (2,4).

Innenstadt Hannover: Die Menschen kommen zum Einkaufen

Der häufigste Anlass, warum die Menschen in die Innenstadt kommen, ist weiterhin das Einkaufen – 60,2 Prozent gaben das als Grund an. Gleich hinter dem Handel aber folgt inzwischen die Gastronomie (51,3 Prozent). Das ist nicht nur deutlich mehr als der Durchschnitt der Vergleichs-Großstädte (38,8 Prozent), sondern deutet vor allem auf eine Verschiebung der Präferenzen hin. Bei der vorhergehenden Befragung 2020 hatten 71,9 Prozent das Einkaufen als Hauptgrund für den Innenstadtbesuch angegeben, bei Gastronomie waren es nur 39,5 Prozent.

„In allen Städten ist zwar weiterhin der Handel der Hauptgrund für Besuche, und überall hat die Bedeutung der Gastronomie zugenommen – aber in Hannover ist dieser Trend am stärksten unter allen Vergleichsstädten“, sagte Boris Hedde, Geschäftsführer des IFH, bei der Vorstellung der Daten. Das IFH hat im Herbst 2022 69.000 Interviews in 111 Städten geführt, darunter elf Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner. An der daraus abgeleiteten Studie „Vitale Innenstädte“ nimmt Hannover zum vierten Mal teil, sie erscheint in zweijährlichem Rhythmus.

Onay: Bestätigung für den Innenstadtdialog

Weit überdurchschnittlich ist der Wunsch der Hannover-Besucher nach mehr und schöneren Aufenthaltsmöglichkeiten in der Innenstadt sowie nach Sport-, Spiel und Fitnessangeboten. 64,3 Prozent wünschten sich Verbesserungen bei „Orten zum Verweilen und Freunde treffen“, bei den Vergleichsstädten waren es nur 51,4 Prozent. 35 Prozent wünschten sich mehr und bessere Sport- und Spielangebote, bei den Vergleichsstädten waren es 27,5 Prozent.

„Handel der Hauptgrund für Besuche“: Boris Hedde, Geschäfsführer des IFH aus Köln. © Quelle: Tobias Wölki

Für Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist das eine klare Bestätigung für den bisherigen Kurs seines Innenstadtdialogs. Er verwies darauf, dass die Passantenfrequenzen in Hannover wieder stark angestiegen sind und weit über denen von Nürnberg, Leipzig und anderen Vergleichsstädten liegen. „Es sind herausfordernde Zeiten, aber wir kommen aus einer Pole-Position“, sagte Onay: Wir müssen die Innenstadt noch attraktiver machen und brauchen die Bereitschaft zum Experimentieren.“ Insgesamt bestätige die Studie sein Innenstadtkonzept.

Drei Trends: Älter, weiblicher und Online-affiner

Drei Haupttrends sind aus der Studie ablesbar. Hannovers Innenstadtbesucher werden älter und tendenziell weiblicher, und die Bereitschaft zum Onlineshopping nimmt zu – in Hannover laut Befragung weitaus stärker als in anderen Städten. 2020 sagten von 25 Prozent, dass für sie Onlineshopping nicht infrage komme, 2022 waren es nur noch 16,6 Prozent. Umgekehrt sagten jetzt 44,9 Prozent, dass sie die Innenstadt weniger besuchen, weil sie häufiger im Netz kaufen – 2020 waren es noch 27,2 Prozent.

Die Aussagekraft ist allerdings nur eingeschränkt, wie IFH-Manager Hedde einräumte. Die Kundinnen und Kunden, die komplett ins Netz abgewandert sind, kann die Umfrage naturgemäß nicht abbilden – sie wurden nicht befragt. Es gebe aber keine Anzeichen für eine Kannibalisierung von Stationär- und Onlineshopping, sagte Hedde. Vielmehr sei eine Verschiebung zu beobachten: Kaum noch jemand komme für Dinge des täglichen Bedarfs extra in die Stadt, etwa zum Lebensmittelkauf. Umso wichtiger sei es, dass Städte Attraktionen schüfen und ihre Zentren gut gestalteten.

