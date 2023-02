﻿Leibniz-Uni Hannover informiert über Maschinenbau und Nachhaltige Ingenieurwissenschaft

Einbrecher durchwühlen vier Arztpraxen in Ärztehaus in Langenhagen

Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag gleich in vier Facharztpraxen in einem Ärztehaus in Langenhagen eingestiegen. Wie bei einer ähnlichen Einbruchsserie vor einiger Zeit hatten es die Täter auch dieses Mal offenbar nur auf Bargeld abgesehen.