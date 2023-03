﻿Astronautennahrung: Studierende aus Hannover testen Pflanzenanbau auf der ISS

Studierende der Leibniz-Uni Hannover durften jetzt ein Experiment auf die Internationale Raumstation (ISS) schicken. Mit ihrem Projekt „Glücksklee“ testen sie, wie Pflanzen ohne Dünger im All gedeihen.

Hannover. Wie gut wachsen Pflanzen in der Schwerelosigkeit? Das testen Studierende aus Hannover jetzt auf der Internationalen Raumstation ISS. Die Gruppe durfte diese Woche ihr Experiment namens „Glücksklee“ auf einem unbemannten „Dragon“-Frachter der Raumfahrtfirma SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS mitschicken.

Studis testen Pflanzenzucht im All

Mit ihrem Experiment forschen die Studis an der Astronautennahrung der Zukunft: Für Langzeitmissionen im Weltraum wird es entscheidend sein, dass die Crews künftig in ihren Raumfahrzeugen Gemüse anbauen können.

Anderthalb Jahre Vorbereitung: Bevor die Studierenden der Leibniz-Uni ihren Klee ins All schicken konnten, entwickelten sie eine Kiste, in der die Pflanze auf der Internationalen Raumstation ISS wächst. © Quelle: Leibniz-Universität Hannover

Beim Raketenstart vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral waren sechs der zehn Studierenden am Dienstagabend vor Ort im US-Bundesstaat Florida dabei. „Das war ein unglaubliches Erlebnis. Alleine den Gedanken zu fassen, dass sich da etwas in einer Rakete befindet, das man entwickelt und berührt hat, ist unfassbar schwer“, erzählt Nils Wörz aus dem Projektteam.

Mit jeder Minute, die der Start näher rückte, sei es schwieriger geworden zu begreifen, was da tatsächlich passiert, sagt Wörz. Der Start selbst beeindruckte die Studierenden sehr. „Die Rakete hob so unglaublich langsam mit einem extrem hellen Leuchten vom Boden ab und war aber innerhalb weniger Minuten nicht mehr zu erkennen.“ Nach dem geglückten Start lagen sich alle in den Armen.

Dienstag startete eine Rakete der Raumfahrtfirma SpaceX für die NASA mit einem «Dragon»-Frachter zur Internationalen Raumstation (ISS). An Bord: Klee aus Hannover. © Quelle: Malcolm Denemark/dpa

Mit der Trägerrakete reiste die Klee-Modellpflanze mit wissenschaftlichem Namen Medicago truncatula zur ISS. Im Normalfall brauchen Pflanzen neben Licht, Luft und Wasser auch Dünger. Die Studierenden untersuchen in ihrem Experiment aber eine Methode der „Selbstdüngung“ durch die Symbiose mit einem Bakterium. Dazu haben sie ihren Klee mit dem Bakterium Sinorhizobium meliloti infiziert.

Klee aus Hannover auf der ISS

Die Bakterien nisten sich in den Wurzeln des Klees ein und erhalten Nährstoffe von der Pflanze. Im Gegenzug liefern sie der Pflanze den Stickstoff, den diese zum Wachstum braucht. Dank der stickstofffixierenden Bakterien in den Wurzelknöllchen kommt die Pflanze so ohne mineralische Stickstoffdüngung aus. Dass das funktioniert, ist bekannt.

Kleine Pflanzen, große Bedeutung: Wenn der Klee in der Schwerelosigkeit auf der ISS wächst, wäre das ein Schritt für den künftigen Pflanzenanbau im All. © Quelle: Leibniz-Universität Hannover

„Mit dem Projekt ,Glücksklee‘ untersuchen wir, ob diese Symbiose unter den veränderten Bedingungen der Schwerelosigkeit gestört ist oder aber trotzdem funktioniert“, erläutert Wörz. Denn auch Hülsenfrüchte wie Linsen oder Erbsen nehmen ihren Stickstoff über die Symbiose mit Knöllchenbakterien auf. Und besonders solche Pflanzen wären wegen ihres Nährstoffreichtums eine interessante Nahrungsquelle für Weltraumreisende.

Zukünftige Astronautennahrung?

Die Studierenden haben ihr Experiment in einem 10 x 10 x 20 Zentimeter großen Kasten untergebracht, die Pflanzen wachsen dort auf einem Phyto-Agargel ähnlich wie in einer Petrischale. In dem Medium sind Nährstoffe sowie Wasser gespeichert, aber kein Stickstoff. Den schaffen ja die Bakterien heran.

Vor Ort am Kennedy Space Center: Mehrere Studierende aus dem Team der Leibniz-Uni konnten den Start ihres Experiments ins All mitverfolgen. © Quelle: Leibniz Universität Hannover

Damit die Wurzeln der Kleepflanzen vor Licht geschützt sind, haben die Studis eine Lochplatte entwickelt, unter der die Wurzeln verschwinden. Die Platte bot während des Starts zusätzlich Stabilität. Licht bekommen die Pflanzen über eine LED-Platine, die in einem Tag-Nacht-Zyklus Licht spendet.

Zukünftige Astronautennahrung: Mit Klee testen Studis der Leibniz-Uni das Wachstum von Pflanzen im All. © Quelle: Leibniz-Universität Hannover

Das Glücksklee-Team forscht am Institut für Pflanzengenetik der Leibniz-Uni. An der interdisziplinären Gruppe rund um Prof. Helge Küster und Wissenschaftlerin Natalija Hohnjec sind neben Studierenden der Pflanzenbiotechnologie auch solche aus Maschinenbau und Informatik dabei. Die Idee haben sie gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam entwickelt. Die technische Unterstützung kam vom Institut für Produktionsentwicklung und Gerätebau sowie vom Institut für Mikroelektronische Systeme der Uni.

Pflanzen bleiben vier Wochen auf der ISS

Mit ihrem Projekt haben die Studis aus Hannover im Jahr 2021 einen Wettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Luxembourg Space Agency (LSA) gewonnen. Damit war sozusagen das Flugticket für den Klee ins All verbunden – und für die Studierenden bedeutete es eineinhalb Jahre intensiver Vorarbeiten. Drei weitere Teams von Unis in München, Stuttgart und Luxemburg durften Experimente auf die ISS schicken.

Die Kleepflanzen aus Hannover bleiben vier Wochen auf der Raumstation. Ihr Wachstum wird dabei mit einer Kamera dokumentiert. Nach der Rückkehr auf die Erde werten die Studierenden das Experiment per RNA-Sequenzierung und mit weiteren Methoden aus. Sie sind schon gespannt, ob der Anbau von selbst düngenden Pflanzen in der Schwerelosigkeit möglich ist. „Das wäre besonders für zukünftige Langzeitmissionen von Bedeutung“, sagt Wörz.