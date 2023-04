Konzert

Unter ihrem Pseudonym: Fury in the Slaughterhouse treten erneut in Wacken auf

Wiedersehen mit Wacken: Fury in the Slaughterhouse treten nach der Premiere in 2019 auch diesen Sommer beim Heavy-Metal-Festival in Schleswig Holstein auf – erneut unter dem Pseudonym „Die beschissenen 6“. Es ist nicht die einzige Band aus Hannover beim weltberühmten Open Air.