﻿Inflation: So bekommen Studierende bei akuter Geldnot Hilfe

Live Auswärtsspiel

Im Liveticker: Kurioses Tor von Louis Schaub – Hannover 96 zur Pause 1:2 beim KSC

31. Spieltag in der 2. Bundesliga: Hannover 96 ist am Sonnabend zu Gast beim Karlsruher SC – und will nach zuletzt drei Siegen in der Erfolgsspur bleiben. Aufstellungen, Tore, Ergebnis – alle Infos und den Ticker zum Spiel in Baden gibt’s hier.