﻿Sturm über der Region Hannover: Feuerwehr muss wegen umgestürzter Bäume ausrücken

Hannover. Sturmböen, die am Mittwoch über die Region Hannover fegen, haben über den Tag hinweg die Feuerwehren beschäftigt. Bis um 17 Uhr am Nachmittag waren in der Leitstelle etwa 30 Alarmierungen eingegangen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. „Die Einsätze verteilen sich recht gleichmäßig auf die Stadt Hannover und das Umland“, sagt Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger. Schwerpunkte, an denen die Böen besonders viele Schäden angerichtet haben, gebe es nicht.

Es sind vor allem abgerissene Äste und umgestürzte Bäume, die die Feuerwehrleute über den Mittwoch beschäftigten. Die verursachten auch Blechschäden: So stürzte im Stadtteil Misburg ein Ast auf einen Pkw. Im Sahlkamp mussten die Einsatzkräfte einen größeren Baum bergen, der auf eine Straße gefallen war. In den Stadtteilen rund um die Eilenriede, waren es ebenfalls Äste, die beiseite geräumt werden musste.

Im Einsatz: Die Feuerwehr musste wegen Sturmschäden ausrücken. © Quelle: Frank Tunnat/ Feuerwehr Langenhagen

Frau stirbt im Emsland

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Verlauf des Tages mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. In Teilen Ostfrieslands und im nördlichen Emsland erreicht das Sturmtief „Poly“ bis zu 130 Stundenkilometer. In Rhede an der Ems begrub ein Baum eine 64-Jährige unter sich, die gerade mit ihrem Hund spazieren war. Nach Polizeiangaben starb die Frau noch an der Unfallstelle.

