﻿Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Region Hannover

Kiloweise Marihuana in einer Langenhagener Lagerhalle: Bewährungsstrafen für zwei Drogenkuriere

Es ging um den Verkauf von 100 Kilogramm Marihuana im Wert mehr als 500.000 Euro, unter anderem in einer Lagerhalle in Langenhagen. Am Dienstag sind im Landgericht Hannover zwei Männer zu Bewährungsstrafen wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt worden. Das nachlässige Verhalten ihres „Chefs“ führte sie auf die Anklagebank.