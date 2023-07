Frau im Emsland von Baum erschlagen: DWD warnt vor Sturmböen auch in Hannover

Hannover. Sturmtief „Poly“ fegt seit Mittwochvormittag über Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt besonders vor Sturm- und Orkanböen von bis zu 130 Kilometern pro Stunde im nördlichen Emsland und Ostfriesland bis zum Jadebusen. Aber auch in der Region Hannover soll der Wind im Laufe des Tages Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen.

Im Emsland ist eine Frau tödlich verletzt worden. Ein entwurzelter Baum stürzte auf die Fußgängerin in Rhede und begrub sie unter sich, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Sturmtief „Poly“: Tote im Emsland und in den Niederlanden

Menschen sollen möglichst nicht vor die Tür gehen, Parkanlagen und Wälder meiden, warnt der DWD. Es sei wichtig, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten – unnötige Autofahrten sollen vermieden, windanfällige Gegenstände gesichert werden. Die Warnung gilt seit 6 Uhr und noch bis 18 Uhr.

In Delmenhorst und in Oldenburg wegen des erwarteten Sturms der Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt. Die Bahn warnte bereits am Morgen via Twitter, dass es im Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen zu Beeinträchtigungen kommen kann.

Auf das Verkehrsgeschehen in den Niederlanden hat „Poly“ bereits erheblich Einfluss genommen. Hier erreichte der Sturm sogar Spitzengeschwindigkeiten von 145 Kilometern pro Stunde, brachte schwere Regenfälle, entwurzelte Bäume, schleuderte einige von ihnen auf Hausdächer und zwang den Flughafen Amsterdam zur Absage Hunderter Flüge. Der Eisenbahnverkehr im Norden des Landes wurde eingestellt.

Der Sturm führt auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind derzeit Verbindungen in die Niederlande, wie der Konzern mitteilte. Demnach fallen ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam über Köln aktuell aus. Auch Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover sind betroffen und verkehren derzeit nur zwischen Berlin und Bad Bentheim. Die IC-Züge von Koblenz nach Norddeich fallen aus, die von Leipzig nach Norddeich verkehren nur noch zwischen Leipzig und Bremen.

In Den Haag starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte, wie die Polizei mitteilte. In Amsterdam fiel ein Baum auf ein Hausboot in einer Gracht.

