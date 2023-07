﻿Stylische Oase in der Stadt: Auf ihrem Balkon hört Angelika Huber nur die Vögel zwitschern

Hannover. Die Oase ist neuerdings ungefähr 30 Quadratmeter groß, viel Weiß und hier und da geweißte Objekte sind zu sehen, dazwischen viel Grün, kleine Skulpturen und auch Buntes. Seit 14 Jahren lebt sie hier im Zooviertel, gerade hat der Vermieter das Haus saniert und die Balkone noch einmal vergrößert. „Alles ist ja immer in Veränderung, auch hier auf dem Balkon werde ich immer mal wieder etwas umstellen, neu gestalten, verändern“, sagt Angelika Huber.

Was bleibt, ist die Oase. „Nach der Arbeit nach Hause kommen, in Ruhe sitzen, lesen, etwas leckeres essen und trinken.“ Hauptsache, in diesem Hier und Jetzt entspannt sein zu können. Die Lichtinstallation hinter dem Bretterobjekt zu beleuchten, den Insekten beim Nektarschlürfen zugucken, die Leichtigkeit mitten in der Stadt zu spüren.

Der Distelfink kommt zu Besuch

Wer hier auf Balkonien keine Entspannung finden würde, wäre selbst schuld. Der Blick auf den kleinen Ahornbaum, den wechselnden Bepflanzungen in schönen, stylischen und skurrilen Kästen, hier im dritten Stock abends auf den Mond und tagsüber auf die Wolken zu werfen, hat einfach etwas. Zu hören sind Distelfink und Rotkehlchen, der hübsche Eichelhäher lässt sich blicken und krächzt ordentlich, die Spechte klopfen im Hinterhof und natürlich kreuzen die frechen Kohlmeisen und Abendsegler auf und veranstalten Konzerte echt zum Piepen. Gurrende Tauben, denen Angelika Huber mithilfe eines gespannten metallischen Drahts das Sitzen auf dem Gelände schwer macht, melden sich vom gegenüberliegenden Dach.

Weiße Glockenblumen: Die Schale hat Angelika Huber gestaltet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sonst hört man hier eher nichts. Party machen oder grillen am Wochenende? „Macht hier keiner“, sagt die 71-Jährige und findet das selbst etwas befremdlich, dagegen hätte sie auf jeden Fall nichts. Aber viel los ist hier auch nicht auf den anderen Balkonen. Der Blick hinunter geht auf einen frisch bepflanzten Wildblumengarten. Wilde Bienen und Hummeln hat sie hier oben auch, die sich an den weißen und lila Glockenblumen mit ihren Rüsseln festsaugen.

Die Sonne scheint auf den Süd-West-Balkon im Zooviertel, versorgt ihre selbst gezogenen und nun schon zwei Jahre alten Avocado-Bäumchen mit Nährstoffen. „Ob da auch irgendwann Avocados wachsen, weiß ich nicht. Aber die Pflanze ist ja auch so sehr schön.“ Bei den Kartoffeln hofft sie allerdings schon auf eine Ernte. „Die habe so schön gekeimt, ich freue mich schon drauf.“

Belana: Auch Kartoffeln wachsen hier auf dem Balkon. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Freuen kann sie sich auch auf ihre Tomaten, die mit Hilfe von Wasser, viel Sonne und ordentlich Platz in die Höhe und Breite schießen und irgendwann hervorragend zu den Kartoffeln passen werden, die es dann mit frischem Rosmarin vom Balkon gibt. Zum Nachtisch wird irgendwann Feige serviert, deren kleine Bäumchen gerade noch so in das geweißte Holzpalettenregal mit geteilten Dachrinnen passt. Alles Palette: Vertikal gärtnern passt auf jeden Balkon, bisher findet sich dort Kunst (ein Stier aus Fahrradsattel und Rohren), Sukkulenten in den Dachrinnen, besagte Feige – und ein paar Kräuter mehr werden es bald sein. „Alles in Veränderung eben“, wie die Friseurmeisterin sagt.

Alles Palette: Angelika Huber bringt Kunstobjekte und vertikales Gärtnern zusammen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Freundlich beäugt werden fliegende, brummende und sprechende Gäste von dem in Patina erblauten Frauenkopf aus Dresden, den Angelika Huber auch als Logo für ihren Friseursalon am Stadtpark genutzt hat. Von ihr neu modellierte Köpfen und Schalen aus Beton leisten der schönen Dresdnerin Gesellschaft. Wobei es nicht immer Beton sein muss, manchmal nutzt sie dafür auch Friseurköpfe, aus denen sie mit Draht und Gips neue Kunstobjekte schafft. „Immer mal etwas Neues“, sagt sie fröhlich. Und freut sich auf den ganzen Sommer. Was er auch immer bringen mag in ihrer Oase.

