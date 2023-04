﻿Sudan-Evakuierung: Bundeswehr-Flieger kehren Freitag nach Wunstorf zurück

Khartum/Wunstorf. Die Soldatinnen und Soldaten der Rettungsmission im Sudan kehren nach Deutschland zurück. Nach Informationen dieser Zeitung landen die A400M der Luftwaffe am Freitagnachmittag in Wunstorf bei Hannover. Demnach ist auch ein Rückkehrerappell geplant, für den sich bereits hoher politischer Besuch angekündigt hat. Bei der mehrtägigen militärischen Evakuierungsaktion brachte die Bundeswehr rund 780 Menschen aus mehr als 40 Nationen in Sicherheit.

Wie die Bundeswehr mitteilt, startete der letzte Evakuierungsflug am Dienstagabend Richtung Jordanien. Im dortigen Al-Asrak unterhält die Truppe einen Luftwaffenstützpunkt für Einsätze im Nahen Osten. Die letzten Soldatinnen und Soldaten der sogenannten Forward Operating Base am Flughafen der sudanesischen Hauptstadt Khartum, die den Einsatz mit Waffen absicherten, verließen das Land am Horn von Afrika am Mittwochabend.

Rund 780 Menschen gerettet: Seit Sonntag flog die Luftwaffe Menschen von Khartum nach Jordanien. © Quelle: Bundeswehr

Rückkehrerappell in Wunstorf: Pistorius erwartet

Derzeit laufen die Vorbereitungen, alle Militärs und das Material nach Deutschland zurückzubringen. Aus Militärkreisen heißt es, dass die eingesetzten A400M-Flieger des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 in Wunstorf am Freitagnachmittag zurückerwartet werden. Beim Rückkehrerappell am Fliegerhorst wollen nach Informationen dieser Zeitung Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, und Mitglieder des Verteidigungsausschusses dabei sein.

Die militärische Evakuierungsaktion startete am Sonntag. Die Vorbereitungen dafür begannen bereits drei Tage zuvor, mehrere A400M aus Wunstorf und zwei Antonow-Transportflugzeuge brachten das nötige Personal und Material nach Jordanien. Rund 1000 Einsatzkräfte sicherten schließlich die Mission ab, teils mit bewaffneten und gepanzerten Fahrzeugen. Die Geretteten wurden nach und nach Richtung Berlin ausgeflogen. Auch Frankreich, Großbritannien und die USA starteten Evakuierungsmissionen.

Konflikt im Sudan seit fast zwei Wochen

Der Konflikt im Sudan zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen „Rapid Support Forces“ (RSF) eskalierte vor knapp zwei Wochen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden Hunderte Menschen getötet, Tausende verletzt. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, will seinen Stellvertreter und RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo entmachten. Beide hatten die Führung des Landes am Horn von Afrika mit rund 46 Millionen Einwohnern durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen.