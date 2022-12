﻿Südlink: Stromnetzbetreiber einigen sich mit den Landwirten

Hannover. Die Planungen für die Stromtrasse Südlink gestalten sich als zähes Geschäft, aber am Donnerstag sind sie einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die beiden Netzbetreiber Tennet und TransBW hat sich mit Bauernverbänden, darunter auch dem Niedersächsischen Landvolk, über Entschädigungen geeinigt. „Im Vergleich zu ihrem ersten Vertragsangebot waren die Betreiber an vielen Stellen zu erheblichen Zugeständnissen bereit“, sagt Landvolkpräsident Holger Hennies. Letztere bescheinigten den landwirtschaftlichen Interessenvertretern hartes, aber konstruktives Verhandeln.

Der Südlink soll Windstrom aus der Küstenregion in die süddeutschen Ballungsräume transportieren und gilt als eines der größten Teilprojekte der angestrebten Energiewende. Die insgesamt 700 Kilometer lange Strecke führt von Wilster in Schleswig-Holstein nach Bayern und Baden-Württemberg. Zum aller größten Teil kommen die Kabel unter die Erde.

Acht Kommunen im Raum Hannover sind betroffen

So sehen die Gleichstromkabel für den Südlink aus. © Quelle: Rainer Dröse

Der Korridor erreicht Niedersachsen im Kreis Stade, verläuft dann durch den Kreis Rotenburg/Wümme, den Heidekreis und die Region Hannover in den Kreis Hildesheim. Im weiteren Verlauf auf niedersächsischem Gebiet orientiert sie sich an der Leine. Betroffene Städte und Gemeinden in der Region Hannover sind Neustadt, Garbsen, Seelze, Gehrden, Barsinghausen, Ronnenberg, Wennigsen und Springe.

„Uns ist allen klar, dass sich kein Eigentümer oder Landwirt solch einen Eingriff in seinen wertvollen und fruchtbaren Boden wünscht“, sagt Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung von TransnetBW. Deshalb unternehme man große Anstrengungen, entstandene Schäden fair zu entschädigen.

Bei dem unterzeichneten Papier handelt es sich um eine Rahmenvereinbarung. „Keines unserer Mitglieder ist daran gebunden, aber wir empfehlen den Beitritt“, sagt Landvolkpräsident Henjes. Wer es nicht tut, kann das Vorhaben nicht verhindern. Nach Angaben der Betreiber können benötigte Flächen auch zwangsweise rekrutiert werden – dann möglicherweise mit geringeren Entschädigungen für die Betroffenen.

Betreiber arbeiten jetzt am genauen Streckenverlauf

Der Südlink löst bei der Bevölkerung vor Ort teils starke Widerstände aus. Vor einem Jahr hatten die Netzbetreiber den Korridor auf einen Kilometer Breite festgelegt. „Mittlerweile planen wir flächenscharf für das Genehmigungsverfahren“, erklärt Tennet-Sprecher Mathias Fischer. Die dafür notwendigen Unterlagen wolle man im kommenden Jahr der Bundesnetzagentur vorlegen.

Das Vorhaben hatte sich in der Vergangenheit immer wieder verzögert – unter anderem deshalb, weil die Betreiber zunächst aus Kostengründen eine oberirdische Leitung durch die Republik ziehen wollten. Im Jahr 2028 soll nun Strom fließen. An den geplanten Baukosten in Höhe von 10 Milliarden Euro halten Transnet und TransnetBW laut Fischer einstweilen fest. Risiken liegen unter anderem in den Materialpreisen.