﻿Südschnellweg: Auf- und Abfahrten an der Hildesheimer Straße verengt

„Vor allem zum Berufsverkehr“: Am Montag und Dienstag rechnet die Landesbehörde mit Behinderungen rund um die Schnellwegbrücke an der Hildesheimer Straße.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Montag und Dienstag auf dem Südschnellweg in Hannover auf Staus einrichten. Der Grund: Wegen Baumfällarbeiten an den Auf- und Abfahrten Hildesheimer Straße ist jeweils nur eine Spur frei. Vor allem im Berufsverkehr werde es eng.

