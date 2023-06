﻿Aktivisten bilden Menschenkette gegen den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover

Hannover. Auch der teils starke Regen konnte sie nicht davon abhalten, auf die Straße zu gehen: Zahlreiche Klimaaktivisten verschiedener Gruppen hatten sich am niedersächsischen Wirtschaftsministerium versammelt, um gegen den Ausbau des Südschnellwegs und für den Erhalt der Leinemasch zu protestieren. Sie wünschen sich stattdessen eine Bestandssanierung der Schnellwege. „Es ist noch nicht zu spät dafür“, meinte Monika Zoege von „Grandparents for Future Hannover“. Mit ihrem Megafon brachte sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Stimmung: „Leinemasch bleibt“, riefen sie zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Verkehrswende

Die Demonstranten kamen großteils aus den „for Future“-Gruppen, auch die Bürgerinitiative „Leinemasch bleibt“ war vertreten. „Friedlich, aber bestimmt“ wolle man vorgehen, sagte Zoege. Sie erinnerte an die Worte von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), der in einem Interview mit dieser Zeitung eingeräumt hatte, das man heute den Südschnellweg nicht mehr so planen würde. Für Zoege ist der „autobahnähnliche Ausbau“ gänzlich überflüssig.

Auch Uta Saenger von der „Omas gegen Rechts“-Regionalgruppe in Hannover beteiligte sich an der Menschenkette. „Wir setzten uns auch global für Klimagerechtigkeit ein und stehen an der Seite der jungen Leute“. Es sei wichtig, jetzt zu handeln und nicht auf später zu warten. Regional engagiere man sich nun für das Thema Leinemasch, sagte Saenger. Das käme auch aus einem Verantwortungsgefühl für die nächste Generation heraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht viel Bewegung im Diskurs

Dass die Forderungen der Protestierenden bald umgesetzt werden, scheint jedoch fraglich. Laut einer Sprecherin von „Leinemasch bleibt“ sei die Menschenkette auch eine Reaktion auf die Bemerkung von Minister Lies, dass der Ausbau nun unvermeidbar sei. „Die Politik ist nicht wirklich kompromissbereit.“ Auch aus Sicht von Fritz Plischke, ebenfalls Mitglied der Bürgerinitiative, hat sich „mit dem runden Tisch nichts bewegt“. Das Ziel sei nun gewesen, etwa 100 Leute zusammenzubringen, was wohl gelungen sei.

70 bis 80 Menschen hatte Christian Budde, Sprecher des Wirtschaftsministeriums, gezählt. „Eigentlich sind alle Argumente ausgetauscht“, sagte er. Budde verwies auf die Ergebnisse des runden Tischs – mehr Lärmschutz und Aufforstung solle es geben. So wird die Diskussion um die Leinemasch wohl zunächst weitergehen.

HAZ