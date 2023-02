﻿Ausbau des Südschnellwegs: Auf dem Aspria-Parkplatz entsteht die Baustellen-Zentrale

Hannover. Nach den Rodungen Anfang Dezember wird es nun weitere sichtbare Veränderungen an Hannovers Südschnellweg geben. Auf dem Parkplatz des Fitnessclubs Aspria südlich der Bahngleise soll jetzt ein Bürohaus aus Containern entstehen, von dem aus die Baustelle gesteuert werden soll. Bleiben soll es für die gesamte Dauer der Großbaustelle, für die sieben Jahre eingeplant sind.

Die Flächen an der Schützenallee sind bereits seit Mittwoch gesperrt. Wie die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, soll das mobile Bürohaus in den kommenden Wochen in die Höhe wachsen. Unterkommen sollen dort das Planungs- und Technikpersonal der an der Baustelle beteiligten Unternehmen sowie Mitarbeiter der Behörde selbst. Der Komplex soll die Steuerungszentrale der Großbaustelle sein.

Noch kein Termin für den Bau der Behelfsbrücke

Zunächst müssen dafür noch die Stümpfe der im Dezember gefällten Bäume entfernt werden. Dann sollen die freigelegten Bereiche befestigt und Leitungen verlegt werden. Diese Arbeiten sollen bis Ende des Monats abgeschlossen werden. Geplant ist auch ein Infopunkt, an dem sich Bürger über das Vorhaben sowie weitere Schnellwegprojekte in Hannover informieren können.

Noch unklar ist, wann genau der Bau der Behelfsbrücke starten wird, die bis zur Fertigstellung des Tunnels das marode Bauwerk über die Hildesheimer Straße ersetzen soll. Laut Sprecher Andreas Moseke werden „die Details der nächsten konkreten Schritte des Projektes fortlaufend zwischen Landesbehörde und den Auftragnehmern abgestimmt“. Einzelheiten zum genaueren Bauablauf würden „rechtzeitig bekannt gegeben“.

Den Zuschlag für den Bau des Tunnels sowie weiterer Bereiche des neuen Südschnellwegs hatte ein Firmenbündnis unter Führung des österreichischen Unternehmens Porr erhalten. Laut Angaben des Bundes als Bauherrn soll das Gesamtprojekt nun 580 statt ursprünglich veranschlagter 360 Millionen Euro kosten.