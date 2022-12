﻿Streit um den Ausbau des Südschnellwegs: Darum geht es

Am Südschnellweg in Hannover-Döhren wurden Hunderte Bäume und Büsche gerodet – Umweltschützer und Anwohner sind empört. Ein Blick auf die unterschiedlichen Positionen bei der Debatte um die Schnellweg-Erneuerung.

Hannover. Anlass für die Erneuerung des Südschnellwegs ist, dass sämtliche Brücken der Bundesstraße marode sind. Ihre Zulassung endet in wenigen Jahren, obwohl sie bereits mit Millionenaufwand verstärkt wurden. Weil der Schnellweg dabei seinen Bestandsschutz verliert, muss er bei einer Sanierung nach heutigen Standards ausgebaut werden. Die Landesstraßenbaubehörde sagt, sie habe die Breite für die geplante Trasse bereits massiv reduziert.

Klimaschützer hingegen sprechen von einer autobahnähnlichen Dimension und völlig überdimensionierter Planung. Zuletzt hat sich der Bezirksrat Ricklingen deutlich gegen die Planung ausgesprochen.

Südschnellweg Hannover: Täglich bis zu 55.000 Fahrzeuge

Eric Oehlmann, Präsident der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, verweist darauf, dass der Schnellweg täglich von bis zu 55.000 Fahrzeugen genutzt werde und damit die Innenstadt entlaste. „Nicht auszudenken, wenn nur ein Bruchteil davon sich den Weg durch die Stadt suchte“, sagt Oehlmann. Der Ausbau des Schnellwegs spiele daher eine wichtige Rolle für die Mobilitätswende.

Anfang August hatten Aktivisten zum ersten Mal Bäume an den Ricklinger Kiesteichen besetzt. „Die Leinemasch ist besetzt. Ende Gelände Hannover“ hatte die Gruppe über Twitter geschrieben.

Südschnellweg-Ausbau: Gibt es einen Kompromiss?

Die Grünen hatten immer wieder einen Stopp des „überdimensionierten Bauvorhabens“ gefordert, wie es die damalige Fraktionschefin Julia Willie Hamburg nannte, die inzwischen niedersächsische Bildungsministerin ist. Stattdessen solle sich die Landesregierung beim Bund „für den vernünftigen Kompromissvorschlag“ von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) einsetzen. Dieser hatte sich Anfang 2021 in einem Brief an den damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dafür ausgesprochen, auf die beiden Standstreifen zu verzichten, um zu verhindern, dass der Südschnellweg mit 25,60 statt 14,50 Metern künftig fast doppelt so breit sein wird wie heute. Der Kompromissvorschlag Onays sieht eine Breite von 21 Metern vor.

Dass es auch ohne den Ausbau geht, sieht die Grüne durch Antworten des Verkehrsministeriums auf Anfragen ihrer Fraktion bestätigt. Dieses teilte mit, dass während der siebenjährigen Bauzeit auf dem Südschnellweg durchgehend mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung stehe. Zudem komme ein „gestuftes Umleitungskonzept zum Tragen“. Umleitungen und Ausweichrouten würden ausgeschildert. „Wenn der Verkehr für einen solch langen Zeitraum neu organisiert wird und einspurig möglich ist, gibt es eigentlich gar keinen Grund für die neue Mammutstraße quer durchs Naherholungsgebiet der Landeshauptstadt“, kritisiert Hamburg.

Startschuss für die Erneuerung war der 5. Dezember

Das Verkehrsministerium hingegen rechnet durch „die wesentlich längeren Reisezeiten auf sämtlichen Alternativrouten“ sowie deren mangelnde Eignung für die Aufnahme höherer Verkehrsmengen damit, dass sich der Verkehr nach der Fertigstellung bereits nach kurzer Zeit wieder zurück auf den Südschnellweg verlagern und dadurch das Netz in der Stadt Hannover entlastet wird.

Bagger bei Rodungsarbeiten am Südschnellweg. © Quelle: Tobias Wölki

Am 5. Dezember hat dann die Startphase für das umstrittene Projekt begonnen: Für die Erneuerung des Südschnellwegs sind die ersten Bäume gerodet worden. Dabei ging es zunächst um einen Abschnitt, der östlich des Schutzgebietes Alte Leine rund um die Ricklinger Teiche liegt.

Die Region Hannover und das Land Niedersachsen hatten das Vorhaben mit geprüft, das Gesamtprojekt ist ein Bundesthema. Eine Sprecherin der Initiative „Leinemasch bleibt“ nannte es einen „krassen Erfolg“, dass Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) zugesagt habe, für Bäume im Westteil auf eine Rodung vorerst bis Oktober 2023 zu verzichten. Man werde dies weiterverfolgen. Im Koalitionsvertrag versprach die rot-grüne Landesregierung, sich „kritisch mit tradierten Formen einer jahrzehntelang verankerten Verkehrspolitik und ihren gesellschaftlichen und ökologischen Folgen“ auseinanderzusetzen. Es könnte weitere Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium geben.

Nach den ersten Rodungen neuer Streit

Bei der Landesbehörde betonte man, möglichst schonend vorzugehen: „Die Arbeiten erfolgen bedarfsgerecht und angepasst an den Bauablauf. Es werden immer nur auf denjenigen Flächen Gehölze entnommen, die für den weiteren Bauabschnitt zwingend erforderlich sind.“ Anfangs seien dies nun solche, die wegen der Behelfsbrücke und Vorbereitung des Tunnelbaus an der Hildesheimer Straße/Schützenallee gebraucht würden.

Nach den ersten Rodungen kam es allerdings zu neuem Streit. Laut Beobachtern sollen auch einige Bäume entfernt worden sein, die nach Gesprächen mit der Polizei am Wochenende zunächst ausgenommen werden sollten, so die Darstellung von „Leinemasch bleibt“. Die Initiative „Ende Gelände“ teilte mit, es seien etwa zehn Meter zu weit Bäume zerstört worden. Sie forderte einen sofortigen Rodungsstopp und einen öffentlichen Prozess der Aufklärung.

