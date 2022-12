Für Samstag haben Klimaaktivisten eine Demonstration gegen die Rodungen in der Leinemasch angekündigt. Parallel dazu will die Polizei dem Vernehmen nach beginnen, die betroffenen Bereiche am Südschnellweg in Hannover mit Hundertschaften zu sichern. Allerdings sieht alles danach aus, als ob der von Minister Lies einberufene Runde Tisch eine Eskalation zunächst verhindern könnte.

