﻿Spontandemo in der Leinemasch: Aktivist in Gewahrsam, Kritik an Rodungen und Polizeiaufgebot

Am Montagmorgen haben die ersten Baumfällungen am Südschnellweg begonnen. Dabei wurde ein Aktivist in Polizeigewahrsam genommen, der eine Rodungsmaschine blockiert hatte. Aktivistinnen und Aktivisten riefen daraufhin zu einer Spontdemo in der Leinemasch auf.

Hannover. Etwa 100 Menschen haben sich am Montagnachmittag spontan zu einer Demonstration in der Leinemasch versammelt. Dort hatten in den Morgenstunden die ersten Rodungsarbeiten begonnen. Anlass für die kurzfristig anberaumte Versammlung war die Festnahme eines Aktivisten. Außerdem kursierten Gerüchte, dass die Landesbehörde für Straßenbau sich nicht an Absprachen gehalten haben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Aufruf zur Demo erfolgte am frühen Nachmittag über den Messengerdienst Telegram. Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei einen Aktivisten in Gewahrsam genommen. Der Grund: Die Person soll eine Holzerntemaschine, einen sogenannten Harvester, blockiert haben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Ingewahrsamnahme. Es gebe „Verzögerungen bei der Identitätsfeststellung“, weswegen die Maßnahme bis in den Abend andauerte und der Aktivist entsprechend in Gewahrsam blieb.

Gegen Absprachen verstoßen? Landesbehörde widerspricht

Bei einer Kundgebung zeigten die Teilnehmenden Solidarität mit einem Aktivisten, der von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. © Quelle: Tobias Wölki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Du bist nicht allein“, riefen die Teilnehmenden der Demo an der Mahnwache als Solidaritätsbekundung. Von dort zogen bis zu 100 Personen vorbei an den besetzten Bäumen im sogenannten „Tümpeltown“. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten am Vormittag berichtet, dass die für die Rodungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau mehr Bäume gerodet hat, als vorweg besprochen. Die betroffenen Gehölze sollen ganz in der Nähe der Baumhaussiedlung gestanden haben. Der Landesbehörde für Straßenbau und der Polizei warfen die Aktivisten vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben.

Lesen Sie auch

Dem widerspricht die Behörde. „Den Vorwürfen wurde eingehend zusammen mit der Polizei nachgegangen“, sagt Sprecher Andreas Moseke. „Die Situation vor Ort wurde sehr genau geprüft.“ Die Vorwürfe konnten bislang so nicht verifiziert werden, heißt es. „Wir als Landesbehörde haben derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass den mündlich getroffenen Absprachen zwischen Polizei und Demonstrierenden vom Sonntag zuwider vereinzelte Bäume gefällt wurden.“

Protest unter Polizeibegleitung: Demonstrierende haben sich spontan in der Leinemasch versammelt. © Quelle: Tobias Wölki

„Übertrieben“: Kritik an Polizeiaufgebot

Die Umweltschützer von „Leinemasch bleibt“ kündigten derweil an, die Rodungsarbeiten weiter genau im Blick zu behalten. „Wir beobachten jeden Schritt“, sagte eine Aktivistin. Die Kritik der Demoteilnehmenden richtete sich auch gegen das Großaufgebot der Polizei. Ein Redner bezeichnete den Einsatz als „übertrieben und unverhältnismäßig“.