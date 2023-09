Kostenfrei bis 13:12 Uhr lesen

Garbsen

Hunderte genießen den Herbstmarkt auf dem Gutshof in Heitlingen

So etwas, wie den Herbstmarkt auf Gut Heitlingen, gibt’s nur einmal in Garbsen. Hunderte Besucher strömten am Sonntag zum Fest. Inzwischen braucht es mehr als 100 Helfer für die Veranstaltung.