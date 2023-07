Es ist ein Kompromiss, der zumindest einen großen Teil der Bäume retten soll: Gegner der Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg haben ein Gutachten vorgelegt, das einen schmaleren Ausbau möglich machen soll, ohne das Projekt zu gefährden. Doch das Land bleibt bei seiner Linie.

Hannover. In zwei Monaten beginnt die Rodung in der Leinemasch. Die Bäume sollen für die Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg gefällt werden. Nun haben Gegner der Verbreiterung den erfahrenen Verwaltungsjuristen Eckhard David für ein Gutachten gewinnen können, das einen neuen Kompromiss beinhaltet, der den gültigen Planfeststellungsbeschluss nicht infrage stellen soll. Der Experte ist davon überzeugt, dass sich ein Ausbau ohne Seitenstreifen als sogenannte geringfügige Änderung einstufen ließe, die keinen neuen Planfeststellungsbeschluss notwendig macht. Das hatte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) stets zur Bedingung für Änderungen an den Planungen gemacht.