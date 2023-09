﻿Südschnellweg-Baustelle: Geht es so voran, dass die Staus bald ein Ende haben?

Hannover. Träge bewegen sich die riesigen Maschinen über die Großbaustelle am Südrand Hannovers. Hier wird der Schnellweg in einen Tunnel verlegt – aber oberflächlich betrachtet,geht es seit Monaten nicht sichtbar voran. „Das ist wie beim Hausbau“, sagt Chefingenieur Reinmar Wunderling: „Der Rohbau braucht viel Zeit – nachher die Tapeten zu kleben geht dann relativ schnell.“ Der Rohbau des Tunnels aber findet naturgemäß im Untergrund statt. Oben sieht man quasi nichts, jedenfalls kaum Baufortschritt.

Die Baustelle im 360-Grad-Bild: Steuern Sie das Foto in alle Richtungen

Tunnelbau am Südschnellweg: Unterirdisch geht es voran

Etwa 100 Beschäftigte arbeiten täglich auf der bemerkenswertesten Straßenbaustelle Niedersachsens, von der Ingenieurin bis zum Baggerfahrer. Im Moment ist das zentrale Projekt, die nördliche Schlitzwand für den Tunnelbau ins Erdreich zu bringen. Einen Kilometer lang zieht sie sich entlang Zeiß- und Willmerstraße.

Zeigt die Baustelle: Chefplaner Reinmar Wunderling von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Einen Meter Breite und bis zu 30 Meter Tiefe misst das unterirdische Betonwand-Bauwerk. Ihm kommt in Kürze eine doppelte Funktion zu: Erstens stellt es natürlich eine der beiden Seitenwände dar, zwischen denen dann später der Tunnelbau passieren wird. Kurzfristig aber wird es auch einen Teil des Fundaments darstellen, auf dem die provisorische Stahlbrücke lastet, die den Verkehr des Südschnellwegs aufnehmen soll, wenn die marode Ursprungsbrücke möglichst bald im neuen Jahr abgerissen wird. Alles greift hier ineinander.

Unsichtbarer Baufortschritt: Hier befindet sich bereits 30 Meter tief die Schlitzwand für den Tunnel im Boden neben Hannovers Südschnellweg. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Großbaustelle mitten in einer Großstadt

Es ist ein gigantisches Bauprojekt, mitten in einer Großstadt. Die Kosten nur für diesen Abschnitt der Schnellwegerneuerung waren schon vor Baubeginn von ursprünglich geschätzten 250 auf fast 400 Millionen Euro geklettert. Es gab Streit zwischen Baufirmen um die Ausschreibung und einen gescheiterten Versuch der Landesregierung, den Konflikt um die Breite des Schnellwegs im weiteren Verlauf der Leinemasch zu entschärfen. Aber am Tunnel wird jetzt gebaut.





Drohnen-Video: Die Südschnellweg-Baustelle von oben Es ist ein gigantisches Bauprojekt: Die Baustelle am Südschnellweg, wo ein Tunnel die marode Brücke über die Hildesheimer Straße ersetzten soll. © Quelle: Schaarschmidt

Wie kompliziert solch eine Baustelle ist, lässt sich vielleicht am ehesten an dem erklären, was nun in wenigen Wochen bevorsteht. Die Bauteams arbeiten ständig parallel in drei Teilabschnitten an der Schlitzwand. Die Schützenallee, wichtige Verbindung zwischen Maschsee und Döhren, ist bis Mitte Oktober voll gesperrt. Auf der Hildesheimer Straße dagegen rollt der Verkehr, wenn auch sehr eingeschränkt.

Hildesheimer Straße muss verschwenkt werden

Aber in Kürze muss auch unter den derzeit benutzten Fahrspuren der Hildesheimer Straße gegraben werden. Dazu muss dann die gesamte Fahrbahn verschwenkt werden – ein Mammutvorhaben. Trotzdem ist Oberbauleiter Jan-Niklas Wintjes sicher, dass die Arbeiten an der Schlitzwand „im November oder Dezember abgeschlossen“ sein werden. So ganz genau könne man das nie wissen. „Immer wieder finden wir Überraschungen im Boden“, sagt Wunderling.

Die Baustelle im 360-Grad-Bild: Steuern Sie das Foto in alle Richtungen

Überraschungen – das sind keine spektakulären archäologischen Funde, auch wenn das Landesamt für Denkmalpflege den Bau intensiv begleitet. Die Überraschungen sind zahllose Rohre, Leitungen und Verbindungen im Untergrund, die teils gar nicht in Plänen verzeichnet waren, teils an anderer Stelle liegen. „Leitungspläne sind eben immer nur so gut, wie es den Ausstellern früher nötig erschien“, sagt Wunderling. Da könne es schon mal sein, dass Rohre „mehrere Meter neben der Einzeichnung“ lägen – oder eben auch gar nicht verzeichnete Leitungen auftauchen.

Rohre, Leitungen, Kabel: Alles muss verlegt werden

Jedes Abwasserrohr, jedes Stromkabel, jeder Telefondraht und jede Gasleitung muss einzeln zunächst für die Dauer der Bauarbeiten verlegt werden. Später führen sie in der Deckschicht über den Fahrstreifen des Tunnels hinweg, aber bei den Bauarbeiten stören sie nur.

Das Einbringen der Schlitzwand selbst folgt einem komplizierten System. Wer jemals im eigenen Garten Erde ausgeschachtet hat, weiß, dass man nicht 30 Meter tief graben kann, ohne dass viel Erdreich aus den Seiten ins Loch bröselt. Deshalb wird, während der 120 Tonnen schwere Schlitzwandgreifer mit seinem Baggermaul den Schacht immer tiefer gräbt, ein Schlammgemisch in die Baugrube eingebracht, das zwar flüssig bleibt, aber wegen seiner dickflüssigen Konsistenz die Baugrube stabilisiert.

„Stützpudding“ zur Stabilisierung

Auf der Baustelle nennen sie das Material „Stützpudding“, aber offiziell heißt es Bentonit. Es ist ein natürliches Tonmineral, das sehr gut Wasser aufnimmt und quillt. Wer sich jemals gefragt hat, was in den riesigen Stahlsilos neben dem Aspria-Parkplatz an der Großbaustelle lagert: Es ist kein Fertigbeton oder Bauchemie, sondern eben dieses Bentonit.

In einem Kreislauf wird es immer wieder verwendet: Beim Baggern läuft der „Stützpudding“ in die Schlitzgrube. Später werden die riesigen Bewehrungsstahlkörbe in der Tiefe versenkt, dann wird der Beton mithilfe langer Rohre von unten in die Grube gedrückt – dadurch verdrängt er das Betonit, das oben abgesaugt und für den nächsten Einsatz aufbereitet wird. Es ist ein Technikschauspiel.

Ersatzbrücke erst 2024

Auch wenn es offiziell heißt, dass auf der Baustelle alles seinen geplanten Gang läuft: Ein bisschen in Verzug ist sie. Das ehrgeizige Ziel, noch in diesem Jahr die provisorische Ersatzbrücke installiert zu haben, damit der Abriss der alten Brücke beginnen kann, ist nicht mehr zu halten. Aber die Vorbereitungen laufen: „Die Produktion der Stahlelemente für die Brücke hat begonnen“, sagt Wunderling.

Wenn sie steht, wird vieles leichter. Die alte Brücke kann abgerissen werden, auf dem Baufeld ist endlich mehr Platz. Das ist auch nötig: Die Arbeit mit der Schlitzwand wiederholt sich dann auf der südlichen Seite des Schnellwegs erneut, bevor mit der eigentlichen Arbeit des Tunnelbaus begonnen werden kann.

Arbeiten bis Ende des Jahrzehnts

Bis zum Ende des Jahrzehnts wird der Tunnelbau dauern – mindestens. So lange wird es auch zu Verkehrsbehinderungen auf der wichtigen Südverbindung kommen, weil die Hildesheimer Straße mehrfach verschwenkt werden muss. Im Grundsatz aber soll der Verkehr, abgesehen von einigen Kurzzeitsperrungen, immer fließen können.

Die derzeitige Vollsperrung der parallel verlaufenden Schützenallee dauert noch bis zum 21. Oktober. Eine fast drei Meter hohe Sand- und Erddüne versperrt die Durchfahrt. Sie ist nötig, damit die schweren Baufahrzeuge rangieren können. Später wird der Tunnel bereits unter der Schützenallee hindurchführen.

Städtebauliche Oase

Dann soll der gesamte Bereich der Willmerstraße, in dem jetzt lautstark Verkehr auf Höhe des ersten Stockwerks an Wohnhäusern vorbeibrummt, zu einer städtebaulichen Oase aufgewertet werden. Aber bis dahin muss noch viel Beton in den Untergrund von Döhren fließen – mindestens bis zum Ende des Jahrzehnts.





Am 1. Oktober Demo gegen Schnellwegverbreiterung Während der Tunnelbau weitgehend unumstritten ist, gibt es um die geplante Verbreiterung des Südschnellwegs im weiteren Verlauf nach Westen heftige Konflikte. Seit dem vergangenen Herbst sind im Rodungsgebiet Bäume besetzt, ein breites Bündnis von Vereinen und Initiativen macht mobil gegen den Ausbau – für den 1. Oktober ist eine Demonstration geplant. Das Datum ist nicht ohne Bedacht gewählt. Im Oktober endet die sommerliche Schonfrist für Bäume, sie dürfen dann wieder gefällt werden. Das improvisierte Dorf der Baumbesetzerinnen und -besetzer war im vergangenen Jahr von den Rodungen ausgenommen worden. Dem Zeitplan der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) zufolge muss aber in dieser Wintersaison das Baufeld auch für den Ausbau des Südschnellwegs zwischen Döhren und Ricklingen freigeräumt werden. Dort sind mehrere Brücken, die ebenfalls in Kürze das Ende ihrer Belastungszeit erreicht haben, zum Teil sind sie bereits mit technischem Aufwand verstärkt worden. Nachdem Versuche von Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD), die Ausbaupläne zu ändern, gescheitert sind, laufen aktuell noch eine Klage und eine Petition gegen die Verbreiterung des Schnellwegs von rund 14 auf etwa 25 Meter im Landschaftsschutzgebiet der Leinemasch. Für Sonntag, 1. Oktober, hat daher die Initiative Leinemasch-Bleibt eine Großdemo angemeldet. Sie soll um 13 Uhr am Döhrener Turm starten. med





