﻿Alles auf Anfang beim Südschnellweg

Hannover. Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies gilt nicht nur als kompetent in seinem Ressort, sondern auch als sympathisch und zugewandt. Zu Beginn seiner jüngsten Amtszeit wagte er jedoch einen Schritt, der selbst für einen bürgernahen Berufspolitiker ungewöhnlich schien: Er ging auf die Protestierenden zu, die am Rand des Südschnellweges in den Bäumen ihr Camp eingerichtet hatten. Er holte Befürworter und Gegner des Ausbaus an einen Tisch. Während die Bagger bereits rollten, versuchte Lies das scheinbar Unmögliche: den Dialog. Viele hofften umsonst auf einen Kompromiss.

Südschnellweg: Vertrauen aufs Spiel gesetzt

Denn seit Dienstag nun steht fest: Der Ausbau geht voraussichtlich den geplanten Weg. Auch dem Wirtschaftsministerium ist es nicht mehr gelungen, das Verfahren zu stoppen. Dafür gibt es vielerlei Gründe: Der juristische Spielraum innerhalb des laufenden Ausbauprojekts war zu gering, die Zeit zu knapp. Das marode Bauwerk gilt in wenigen Monaten als nicht mehr befahrbar. An diesem Gutachten lässt sich nichts rütteln, egal, wie viele Menschen sich an Bäumen festhalten.

Lies wird auch deshalb geschätzt, weil er viel Erfahrung mitbringt, auch in komplexen Verfahren. Er muss geahnt haben, dass sich an einem über Jahre vorangetriebenen Planfeststellungsverfahren nicht mehr wirklich rütteln lässt. Immerhin: Er hat es versucht. Doch hat er umsonst Hoffnungen geweckt? War der „Runde Tisch“ für ihn sogar nur Mittel zum Zweck, um in der Landeshauptstadt so hässliche wie symbolträchtige Szenen wie in Lützerath zu vermeiden?

Das Vertrauen der Klimaschutzbefürworter zumindest, zu denen neben Protestgruppen eben auch Bürger wie Familien mit Kindern und damit Wähler gehören, hat Lies aufs Spiel gesetzt. Wirtschaftsvertreter werden sich ab heute fragen, warum diese Volte teils strittiger und müßiger Verhandlungen überhaupt notwendig war. Eine Bürgerbeteiligung hatte es vor Jahren schließlich schon gegeben. Warum also alles noch mal?

Und beim nächsten Bauprojekt?

Nun soll beim Ausbau des Westschnellweges „alles anders“ laufen. Noch ist offen, wie Ministerium und die Landesstraßenbaubehörde, die Lies pünktlich zu Beginn dieser Woche öffentlichkeitswirksam zur „Mobilitätsbehörde“ ernannte, dies umsetzen wollen. Wenn sein Ministerium gegenüber der Wählerschaft glaubwürdig bleiben möchte, ist es unabdingbar, dass es in diesem Fall eine echte Beteiligung gibt, bei der „auch noch was geht“.

Lies sagt, aus heutiger Sicht hätte er den Südschnellwegausbau anders geplant – und meint damit schmaler, so wie es viele wollen. Er war der zuständige Verkehrsminister, als alles begann. Im Politikbetrieb ist eine solche, zudem noch öffentlich geteilte Einsicht eine bemerkenswerte Ausnahme – man denke nur daran, wie schwer sich Vertreter der Bundespolitik mit der Aufarbeitung ihrer Russlandpolitik aus den vergangenen Jahrzehnten aktuell tun. Lies wird sich an dieser Einsicht messen lassen müssen.

