﻿Wie breit soll der Südschnellweg sein? HAZ-Leserinnen und -Leser diskutieren

Leser Horst Schrage: „Kein Anlass für erbitterten Widerstand“

Zu den Artikeln „Es steht fest: Schnellweg wird breiter“ und „Der Westschnellweg darf nicht zum zweiten Südschnellweg werden“ vom 7. Juni:

Worum geht es bei diesem Projekt? Zum einen muss die marode Brücke über der Hildesheimer Straße saniert werden. Hierfür ist es Stadt und Region gelungen, mit der Tunnellösung eine deutliche städtebauliche Verbesserung zu erreichen, die nicht von Region und Land finanziert werden muss. Vielmehr zahlt der Bund hierfür rund eine halbe Milliarde Euro und möchte so eine leistungsfähige Lösung sicherstellen.

Die Bedeutung für den Verkehr eines ausgebauten Südschnellwegs dürfte allen Seiten bewusst sein. Es war deshalb auch folgerichtig, dass alle bei der Planaufstellung Beteiligten inklusive Stadt und Region Hannover dem Planfeststellungsbeschluss zugestimmt haben und entsprechendes Baurecht geschaffen wurde. Mit konkretem Beginn der Umsetzung dieser Planungen werden nun alle bisherigen Beschlüsse und rechtlich verbindlichen Festlegungen infrage gestellt.

Warum hat sich jetzt eine solche Front gebildet? Einige wenige Bäume und Büsche dürften es eigentlich nicht sein – und die verbissen geführte Diskussion, ob die Ausbaubreite nun 21 oder 25 Meter sein soll, doch eigentlich auch nicht. Vor allem die Kommunalpolitik sollte doch höchstes Interesse an einem gut ausgebauten Schnellweg haben, weil sonst jede Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zum Scheitern verurteilt wäre und Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, verprellt werden.

Dr. Horst Schrage, Uetze

Leser Hauke J. Gerdes: „Weltweiten Raubbau endlich stoppen“

Der Ausbau des Südschnellwegs und die damit einhergehenden Baumfällungen im Landschaftsschutzgebiet der Leinemasch sind in Anbetracht der deutlichen Wetterveränderungen durch den Klimawandel nicht zu rechtfertigen. Wir brauchen für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen zusammenhängende intakte Baumbestände und Waldgebiete für die Klimatisierung der Städte.

Ein Blick auf den größeren politischen Zusammenhang zeigt, dass die Regenwälder des Amazonasgebiets durch die gleiche rücksichtslose Verkehrspolitik drohen, restlos zerstört zu werden, denn auch hier werden die Interessen des Individualverkehrs verfolgt: Import seltener Metalle für Batterien von Elektroautos sowie Rindsleder für Autos, Export von Verbrennungsmotoren mit überwiegend Agrotreibstoffen in die südamerikanischen Länder, die dort zur Umwandlung von Urwäldern in Weiden und Ackerflächen mit Monokulturen führen. Dieser zerstörerische Raubbau muss verhindert werden. Nur die ernsthafte Verfolgung einer Verkehrswende hin zu einer Reduzierung des Autoaufkommens und massive Investitionen in das Schienennetz, den ÖPNV und den Radverkehr sind zukunftsweisend.

Hauke J. Gerdes, Ronnenberg

„Lasst die Diskussionen und baut wie geplant aus“: Die Arbeiten haben tatsächlich längst begonnen. © Quelle: Tobias Woelki

Leser Ulrich Fricke: „Lasst das Erbsenzählen – baut aus“

Machen wir uns doch nichts vor: Jeden Tag stimmen die Hannoveraner mit dem Auto über den Schnellweg ab. Und was später kommt, ist Erbsenzählerei – frei nach dem Motto „Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst fälsche“. Lasst die Diskussionen und baut wie geplant aus. Alles andere wäre tödlich für die Stadt.

Ulrich Fricke, Lehrte

Leserin Petra Felsmann: „Politik der bloßen Lippenbekenntnisse“

Wirtschaftsminister Olaf Lies sollte sofort die Planung des irrsinnigen Ausbaus des Südschnellwegs im Westabschnitt durch einfache Teilaufhebung und Ersatz der maroden Brücken im Bestand stoppen. Das ist möglich, ohne den Tunnelbau zu beeinträchtigen, ohne den Verkehrsfluss oder die Verkehrssicherheit zu gefährden, ohne Zeitverzögerung sowie ohne neue Verfahren – dies ist auch durch Bundesgutachten bewiesen. Nebenbei könnte man auch die Zeit der Großbaustelle um mindestens fünf Jahre verkürzen.

Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verantwortlichen in der Politik haben ein Recht auf die Wahrheit, stattdessen werden sie mit reinen Lippenbekenntnissen zu Klimazielen für dumm verkauft. Lies darf nicht unnötig das Vertrauen in die Politik verspielen, die Faktenlage sollte die Grundlage politischen Handelns sein.

Petra Felsmann, Hemmingen

Leser Karl-Heinz Maluche: „Verbreiterung hat Vorteile für Vielfahrer“

Ich bin Rentner und war Lkw-Fahrer im Bereich Baustoffe. Ich befuhr den Schnellweg schwer beladen, als es einen lauten Knall gab. Der linke Reifen am Anhänger war geplatzt. Nun war ich gezwungen, das Rad zu wechseln – und das bei starkem Verkehr. Jedes Mal, wenn ein Lkw vorbeifuhr, musste ich die Arbeit unterbrechen. Wer das einmal erlebt hat, wird nie mehr gegen eine Verbreiterung des Südschnellwegs sein.

Karl-Heinz Maluche, Garbsen

Leser Bernd Müller: „Rechtzeitige Erneuerung versäumt“

Zum Artikel „Verkehrsprognose total daneben?“ vom 31. Mai:

Der Südschnellweg ist seit Jahrzehnten einer der viel befahrenen Verkehrswege in Hannover mit aktuell rund 40.000 Fahrzeugen am Tag. Leider haben es die Stadt Hannover und die Landesregierung Niedersachsen seit etwa zehn Jahren versäumt, rechtzeitig für eine Erneuerung der Brücken auf diesem Schnellweg sowie auf den anderen Schnellwegen wie etwa am Weidetor zu sorgen. Die Brücke vom Südschnellweg über die Hildesheimer Straße ist seit ungefähr vier Jahren nur noch einspurig befahrbar, was zu Verkehrsspitzen und langen Staus führt. Die Folge ist, dass Verkehrsteilnehmer, die hier täglich langfahren, nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Dadurch kann sich die Zahl der Fahrzeuge pro Tag im Laufe von zwei oder drei Jahren schon um 1000 bis 2000 verringern.

Möglich ist, dass bei einer früheren Planung der Bau einer neuen Brücke mit Lärmschutzwand zu den Wohnhäusern in Döhren und einer schmaleren Fahrbahn bis zum Landwehrkreisel hätte erreicht werden können. Aber hier hat die Planung der Stadt und des Landes leider den richtigen Zeitpunkt verpasst – schade.

Bernd Müller, Hannover

Wird es so am Ende aussehen? Eine der zahlreichen Visualisierungen der Planer zeigt die Fahrt über den neuen Südschnellweg. © Quelle: NLStBV

Leser Jens Pielawa: „Gegner hätten früher Nein sagen können“

Zum Artikel „Südschnellweg – Grüne fordern Gutachten“ vom 15. Juni:

Warum nur lenkt Evrim Camuz (Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Regionsversammlung, d. Red.) vom Dilemma ihrer Partei in der Causa Südschnellweg ab? Schließlich haben ihre Kolleginnen und Kollegen in Stadtrat und Region den Stellungnahmen zum Planfeststellungsverfahren zugestimmt – darunter auch Oberbürgermeister Belit Onay. Dutzende Änderungen – und somit auch das Wissen um das gesamte Volumen der Ausbauplanungen – sind darin auch durch die Grünen eingeflossen und schließlich abgesegnet worden. Spätestens in diesem Verfahren hätten sie doch Nein dazu sagen können – was nicht erfolgt ist.

Warum also stellt eine Landtagsabgeordnete einen demokratisch abgelaufenen Abstimmungsprozess infrage – anderthalb Jahre nach ergangenem Baurecht? Ich empfehle allen Ausbaugegnern, bei solchen groß angelegten Planungen einfach eine frühere Aufmerksamkeit an den Tag zu legen und sich vorher zu beteiligen. Von 2015 bis 2019 war dies beim Thema Südschnellweg mit Planungsdialogen in 19 Sitzungen der Fall. Camuz und etliche andere haben an diesen Terminen offenbar gänzlich gefehlt. Sehr fragwürdig ist es, wenn Camuz als Sprecherin für Rechtspolitik der Grünen fordert, dieses demokratisch abgestimmte und längst abgeschlossene Planfeststellungsverfahren öffentlich infrage zu stellen.

Jens Pielawa, Hannover

Leserin Sunita Sander: „Statt Gutachten lieber Bäume pflanzen“

Für das Geld, das ein Gutachten kosten würde, wäre der Umwelt mehr gedient, eine Menge Bäume zu pflanzen. Für die Schlamperei wäre also eine dreifache Kompensation angesagt und nicht noch mehr Rechthaberei auf dem Papier.

Sunita Sander, Hannover

