Protest gegen die Erweiterung des Südschnellwegs im Landschaftsschutzgebiet Leinemasch: Die Gruppe Extinction Rebellion Hannover hat am Freitag große Banner mit Protestbotschaften an einer Schnellwegbrücke installiert. Die Kritik richtet sich auch gegen den Ministerpräsidenten.

Hannover. Rund eine Woche vor Beginn der Rodungssaison nehmen die Proteste gegen den weiteren Ausbau des Südschnellwegs zu. Am Freitag, 22. September, haben Mitglieder der Klimagruppe Extinction Rebelleion Hannover (XR) großformatige Banner mit Protestbotschaften an einer Schnellwegbrücke in der Masch aufgehängt.