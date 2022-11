﻿Südschnellweg: Klimagruppen sagen Teilnahme am Runden Tisch ab

Die beiden HAZ-Kolumnisten Imre Grimm und Uwe Janssen gastieren am Freitag, 25. November, in der Kulturreihe Heitlinger Herbst. In ihrem Programm „Aber sowas von“ nehmen sie sich die Zeit fürs Wesentliche. Es ist die letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Der Vorverkauf läuft.