Da schau her!

Zum Weltgebärdentag: Lernen Sie acht Sätze über Hannover in Gebärdensprache

Am 23. September ist Weltgebärdentag: Eine Expertin vom Taubblindenwerk in Kirchrode zeigt im Video, wie acht Sätze über Hannover in Deutscher Gebärdensprache (DSG) aussehen – darunter „Hannover ist die schönste Stadt der Welt“.