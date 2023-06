﻿Südschnellweg-Showdown in Berlin: Worum es beim Treffen heute mit dem Verkehrsministerium geht

Hannover. Nach monatelangen Diskussionen steht am Dienstagnachmittag (6. Juni) wohl der entscheidende Termin in Berlin zur Zukunft von Hannovers Südschnellweg an. In der niedersächsischen Landesvertretung hat Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zum Treffen mit dem Bundesverkehrsministerium eingeladen. Zuvor hatte dieser eine Expertenrunde ins Leben gerufen, in der Gegner und Befürworter ihre Argumente für und gegen eine Verbreiterung ausgetauscht haben. Die Ergebnisse sollen nun dem Bund vorgestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum ist der Südschnellweg-Termin in Berlin wichtig?

Das Gespräch mit dem Bundesverkehrsministerium ist wichtig, weil der Bund Bauherr des Projektes ist. Er muss für die Kosten von aktuell geplanten 580 Millionen Euro aufkommen. Ohne seine Zustimmung wären maßgebliche Änderungen also gar nicht möglich. Das Land ist hingegen für die konkreten Planungen zuständig.

Worum geht es überhaupt?

Strittig ist vor allem die Breite des Südschnellwegs. Dieser soll von derzeit 14,50 auf 25,60 Meter in der Leinemasch ausgebaut werden und einen Standstreifen bekommen. Das hat Auswirkungen auf die Breite des Damms und damit die geplanten Rodungen in der Leinemasch, die ein Landschaftsschutzgebiet und beliebtes Naherholungsgebiet ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus dem Abschlussbericht, der dem Bundesverkehrsministerium vorgestellt werden soll, geht jedoch schon hervor, dass bei diesem entscheidenden Thema kein Konsens zwischen Gegnern und Befürwortern der Verbreiterung gefunden wurde. „Die Auffassungen sind bei einer Reihe von Punkten unterschiedlich“, räumt Minister Lies ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Warum ist der Zeitdruck so groß?

Der Rahmen war zuvor eng gesteckt worden. Denn Lies hat deutlich gemacht, dass es Änderungen nur im Rahmen des gültigen Planfeststellungsbeschlusses geben dürfe, seit dessen Inkrafttreten im Herbst 2021 hat das Projekt Baurecht. Der Minister will dieses nicht gefährden, weil die Brücke über die Hildesheimer Straße nur bis Ende 2023 befahren werden kann, die Brücken in der Leinemasch aber bis Ende 2024.

Welche Argumente gibt es für die Verbreiterung?

Die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr will an der Verbreiterung von 14,50 auf 25,60 Meter festhalten. Sie argumentiert, dass eine geringere Breite einen „signifikanten Einfluss auf die Verkehrssicherheit“ hätte. Zudem warnt die Behörde davor, dass Veränderungen an der Höhe und Breite der Trasse „essentielle Gegenstände der Planung und des Planfeststellungsbeschlusses“ seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie würden aus Sicht der Planer ein neues formelles Verfahren notwendig machen, das auch den Bau des Tunnels in Döhren gefährden würde. Die Behörde fürchtet, dass dieses zu lange dauern könnte, um in dem Zeitraum abgeschlossen zu werden, in dem die maroden Brücken noch halten. Dieser Argumentation haben sich auch die Industrie- und Handelskammer und der ADAC angeschlossen.

Was wollen die Gegner des Ausbaus?

Die Gegner der Verbreiterung wie das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs, die Gruppe „Leinemasch bleibt“ und die Bürgerinitiative Leinemasch sehen das anders. Sie halten auch größere Änderungen am Projekt für rechtlich unbedenklich, weil durch den von ihnen geforderten schmaleren Ausbau der Eingriff in angrenzende Grundstücke sogar reduziert würde.

Sie sind auf dem Standpunkt, dass die Planungen nicht mit den Klimaschutzzielen vereinbar seien, die auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch größere Bedeutung bekommen haben. Am liebsten wäre den Gegnern der Verbreiterung eine reine Sanierung im Bestand in der heutigen Breite. Als Kompromiss hat die BI Leinemasch einen Vorschlag mit rund 21 Metern Breite gemacht, der breitere Bankette statt Standstreifen vorsieht, wodurch problemlos eine Rettungsgasse gebildet werden könne.

HAZ