﻿Südschnellweg Hannover: So war das Showdown-Wochenende vor dem Start der Rodungen in der Leinemasch

In der Leinemasch in Hannover gab es am Sonntag noch einmal brenzlige Situationen, als Aktivisten einen weiteren Baum am Südschnellweg besetzten. Am Ende aber blieb alles friedlich. Am Montag beginnen die Rodungen – und massive Verkehrsbehinderungen.

Hannover. Dieses Wochenende hatten viele mit Sorge erwartet: Würde es in der Leinemasch am Rande des Südschnellwegs zu hässlichen Gewaltszenen kommen wie bei der Räumung des Hambacher Forsts für den Kohletagebau oder den Dannenröder Forsts für den Autobahnbau? Am Ende blieben drei Demonstrationszüge friedlich, und auch als die Baumbesetzerinnen und Baumbesetzer am Sonntag nochmal gezielt Nadelstiche setzten, konnte die Polizeiführung den Konflikt mit stundenlangem Sondereinsatz besonnen beenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leinemasch am Südschnellweg in Hannover gleicht einer Festung

Das Maschgebiet westlich von Döhren gleicht mittlerweile einer Festung. Autos werden am Maschsee schon ab Altenbekener Damm umgeleitet. An neuralgischen Punkten wie etwa unter der Bahnbrücke der Schützenallee/Höhe Riepestraße bietet sich ein martialisches Bild von Stahlsperren, Dutzenden Einsatzwagen und großen Gruppen Polizeibeamter. Durch das gesamte Grüngebiet ziehen sich kilometerweit Bauzäune. Allein auf dem Südschnellweg stehen etwa 800 laufende Meter Bauzaun Element an Element – Vorsichtsmaßnahmen, damit sich niemand im letzten Moment noch auf die Straße klebt.

Wie eine Festung: Schützenallee in Döhren am Rande der Leinemasch unterm Südschnellweg. © Quelle: Christian Elsner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war das Showdown-Wochenende vor den umstrittenen Rodungen am Südschnellweg, die zum doppelten Symbol geworden sind. Für die einen zum Symbol, dass ein in die Jahre gekommenes Verkehrstangentensystem endlich modernisiert wird, um Autos aus der Innenstadt fernzuhalten und eine schnelle Mobilität zu gewährleisten. Für die anderen zum Symbol, dass der Staat trotz aller Bekenntnisse zum Klimaschutz am Ende dann doch wieder Bäume fällt und Flächen versiegelt, wenn es dem Autoverkehr dient. Selten prallen die Widersprüchlichkeiten des modernen Lebens so offensichtlich aufeinander.

Härte der Konfrontation reduziert

Niedersachsens neuem Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) war es im letzten Moment gelungen, mit einem Moratorium für eine vorläufige Deeskalation des Konflikts zu sorgen. In diesem Winter fallen zunächst nur die Bäume im Ostbereich des Südschnellwegs, die für den Tunnelbau an der Hildesheimer Straße und die dort geplante Behelfsbrücke unabdingbar sind. Ob später wirklich alle geplanten Rodungen im weiteren Landschaftsschutzgebiet der Leinemasch nötig sind, soll zwei Tage vor Weihnachten ein Gespräch mit dem Bundesverkehrsministerium in Berlin zeigen. Die Hoffnung ist gering, aber der Wille, es überhaupt noch einmal zu versuchen, hat in den vergangenen Tagen dazu beigetragen, die Härte der Konfrontation zu reduzieren.

Dabei ging das Wochenende mit Ärger los. In der Nacht zu Sonnabend hat ein Unbekannter das Pavillonzelt der Leinemasch-Mahnwache aufgeschlitzt und Tomatensoße verspritzt – Anspielung an die Aktionen der Klimagruppe Letzte Generation, die Kunstwerke in Museen mit Lebensmitteln bekleckert haben. Er soll danach in Bäume gestiegen sein und dort versucht haben, Transparente zu zerstören. Als er dabei von einem der Baumbesetzer erwischt wurde, soll er diesen mit dem Messer bedroht haben und dann geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt.

Drei Klimaschutz-Demonstrationen am Sonnabend

Bei drei Demonstrationszügen am Sonnabend rief dann Julia Förster als Rednerin der Leinemasch-bleibt-Initiative in Erinnerung, dass das Naherholungsgebiet durch die Schnellwegerweiterung für etwa zehn Jahre zur Großbaustelle werde. Auch die Hoffnung vieler Autofahrerinnen und Autofahrer sei trügerisch, dass man bald schneller vorankommen werde auf dem Schnellweg. Es werde eben zehn Jahre lang massive Behinderungen im Verkehr geben, und ob danach so viel Verkehrsfläche überhaupt noch benötigt werde, sei unklar, sagte Förster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leinemasch Hannover: Protest vor Rodung am Südschnellweg Leinemasch Hannover: Protest vor Rodung am Südschnellweg

Die Klimagruppen brachten bei drei Rundgängen durch die Masch sowohl ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die Planung jetzt doch noch einmal infrage gestellt wird, wie auch die Trauer darüber, dass in einem Teilabschnitt die Rodungen beginnen. „Es ist hart, heute noch einmal zu sehen, was jetzt alles verschwinden wird“, sagte Förster. Dass aber überhaupt noch einmal neu diskutiert werde, sei dem Durchhaltevermögen der vielen Klimagruppen und insbesondere den Baumbesetzungen zu verdanken. „So schade es ist: Die öffentliche Diskussion hat erst Fahrt aufgenommen, als Menschen in die Bäume gestiegen sind“, bedauerte Förster.

Alarmstimmung am Sonntagmorgen

Sonntagmorgen gab es dann noch einmal Alarmstimmung, als zwischenzeitlich bis zu drei Menschen aus dem Baumbesetzungsdorf am Rande des Südschnellwegs über die Zäune der Polizei hinweg in Bäume kletterten, die laut Rodungsplanung bereits zum Sicherheits-Sperrgebiet gehören. Die Polizei zog mehrere Einheiten auf dem Schnellweg zusammen und verhandelte per Hubsteiger mit den Besetzern.

Rodung der Bäume am Südschnell hat begonnen – mit Zwischenfall Weil der Südschnellweg ausgebaut wird, werden in Hannover ab Montag Bäume gefällt. Hunderte Polizisten aus ganz Niedersachsen begleiteten den Einsatz. © Quelle: Hannoversche Allgemeine Zeitung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Konflikt drehte sich insbesondere um eine große Eiche, die nach Ansicht der Besetzungsgruppen noch zum Areal ihres Dorfes gehören sollten. Die Beamten setzten sichtbar auf Deeskalation: Nach drei Stunden mit mehreren Gesprächen auf Augenhöhe in den Baumwipfeln ließ die Polizei den Zaun um gut zehn Meter versetzen. Da der Bereich zur Pufferzone gehört, die ohnehin noch nicht gerodet werden soll, sei der Kompromiss technisch möglich gewesen, sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe, der sich ebenso wie der Leiter der Landes-Straßenbaubehörde, Eric Oehlmann, selbst ein Bild vor Ort machte.

Polizeipräsident Kluwe: „Wir setzen auf Dialog“

Lesen Sie auch

Die Polizei hatte eine gewaltsame Räumung in etwa zehn Metern Höhe vermeiden wollen. „Die körperliche Unversehrtheit der Personen hat höchste Priorität“, teilte eine Sprecherin mit. „Wir setzen auf Dialog“, sagte Kluwe, der einräumte, einen solchen Einsatz noch nicht erlebt zu haben. „Das ist neu für uns in Hannover. Aber es läuft vernünftig und ist kein Vergleich zu Nordrhein-Westfalen“, sagte er in Anspielung auf die Räumung im Hambacher Forst.

Gesperrter Südschnellweg: Im Bereich östlich der Leine wird ab Montag gerodet. © Quelle: Christian Elsner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Montagmorgen soll mit Einsetzen der Morgendämmerung die Rodung der Bäume am Schnellwegdamm beginnen. Der Schnellweg ist daher bis Mittwoch gesperrt.