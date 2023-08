Baustelle Südschnellweg: Schützenallee zwei Monate lang für den Verkehr gesperrt

Hannover. Neue Einschränkungen für den Verkehr an der Südschnellwegbaustelle in Döhren: Die Schützenallee wird in diesem Bereich von Montag, 21. August, bis voraussichtlich Sonnabend, 21. Oktober, gesperrt.

Der Grund für diese Maßnahme sind Vorarbeiten für die Errichtung einer Ersatzbrücke über die Hildesheimer Straße. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird eine Wand in das Erdreich eingebaut, die quer über die Schützenallee verläuft. Sie dient als Gründung für die Brückenpfeiler der Ersatzbrücke, darüber hinaus als Abgrenzung der späteren Tunnelbaustelle.

Hannover: Sperrung der Schützenallee ab 21. August

Autofahrende, die von der Brückstraße in Richtung Norden unterwegs sind, werden über die Abelmannstraße umgeleitet, biegen dann nach links in die Hildesheimer Straße ein. Die Grundstücke der südlichen Willmerstraße sind von der Schützenallee aus noch zu erreichen. Wer in Richtung Süden über die Schützenallee fahren will, nutzt stattdessen ebenfalls die Hildesheimer Straße.

Wer auf dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, kann den Südschnellweg an der Kreuzung Willmerstraße/Hildesheimer Straße queren, da es auf dem Karl-Thiele-Weg vereinzelt Autoverkehr zur Kleingartenanlage geben wird.

