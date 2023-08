﻿Südschnellweg Hannover: Streit um Gutachten spaltet Bürgerinitiative

Hannover. Unterschiedliche Ansichten über die richtige Strategie im Kampf gegen die Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg haben zur Spaltung der Bürgerinitiative Leinemasch geführt. Ein Teil der BI macht unter dem bisherigen Namen weiter. Der andere nennt sich jetzt Bürgerinitative Leinemasch West. Manche Mitglieder mischen bei beiden Gruppen mit.

Anlass für die Trennung war ein Gutachten, das die BI Leinemasch-West bei dem renommierten Verwaltungsjuristen Eckhard David in Auftrag gegeben hat. Dieser hat einen Vorschlag gemacht, wie der Südschnellweg aus seiner Sicht doch noch schmaler gebaut werden könnte, ohne den gültigen Planfeststellungsbeschluss infrage zu stellen. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte immer wieder betont, dass dieser nicht gefährdet werden dürfe. Der Vorschlag ist ein Kompromiss, der wohl nicht alle, aber doch einen großen Teil der Bäume in der Leinemasch retten könnte, so die Einschätzung der Ausbaugegner.

Anwalt hält an Sanierung im Bestand fest

Der Rechtsanwalt Helmut Bärsch hält das für den falschen Weg. Er hat mittlerweile einen Verein gegründet, der den Namen Bürgerinitiative Leinemasch führt. Bärsch hält an der Forderung nach einem Ausbau des Südschnellwegs im Bestand fest, also in der heutigen Breite von 14,50 Metern. Das soll möglichst alle Bäume in der Leinemasch retten. „Unser primäres Ziel ist die Teilaufhebung des Planfeststellungsbeschlusses für den westlichen Teil des Südschnellwegs“, erklärt der Anwalt. Das sei die juristisch einfachste und auch zeitsparendste Lösung.

Den Vorschlag von Verwaltungsjurist David lehnt er zwar nicht pauschal ab. Dieser sollte seiner Ansicht nach jedoch „nur in Erwägung gezogen werden, wenn die Teilaufhebung juristisch oder technisch nicht möglich ist“. Überzeugende Argumente dafür seien vom Land bisher aber nicht vorgetragen worden. Bärsch glaubt zudem, dass der Kompromiss den Wald kaum schütze.

„Unrealistisch, dass sich das Land darauf einlässt“

„Auch uns wäre eine Sanierung im Bestand am liebsten“, betont Wolfgang Heuer, Sprecher der BI Leinemasch West, die das Gutachten beauftragt hat. Allerdings sei es „unrealistisch, dass sich das Land darauf einlässt. Wenn wir es schaffen, dass der Südschellweg nur 21 statt 25 Meter breit wird, wäre das schon ein großer Erfolg“.

Aktuell deutet jedoch nichts darauf hin, dass das Land doch noch von seinen Plänen abrücken könnte. Ab Oktober dürfen die Bäume in der Leinemasch gerodet werden.

