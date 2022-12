﻿Südschnellweg-Gipfel heute in Berlin: Verkehrsminister Lies will schnelle Ergebnisse

Eine Delegation aus Niedersachsen diskutiert heute mit Mitarbeitern des Bundesverkehrsministeriums über mögliche Änderungen bei der Planung für den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover. Bereits im Februar könnten die Prüfaufträge abgearbeitet sein, sagt Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD).

Berlin. In der Debatte um den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover könnte es bereits Anfang kommenden Jahres Entscheidungen geben. Das kündigte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag in Berlin an. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Februar schon soweit sind, dass wir zu den einzelnen Prüfaufträgen Ergebnisse haben, die vielleicht nicht begrüßt, aber im Ergebnis akzeptiert werden“, sagte der SPD-Politiker dieser Zeitung vor Gesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium am heutigen Donnerstag, 22. Dezember, über den geplanten Ausbau.