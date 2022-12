﻿Südschnellweg: Auftrag für Tunnelbau in Hannover-Döhren ist erteilt

Hannover. Die Landesstraßenbaubehörde hat den Auftrag für den Abriss der Schnellwegbrücke in Döhren und den Bau des Tunnels unter der Hildesheimer Straße erteilt. Den Zuschlag hat ein Firmenbündnis unter Führung des österreichischen Unternehmens Porr erhalten. Aus Hannover ist als kleiner Partner das Abbruchunternehmen Hagedorn beteiligt. Bauunternehmer Günter Papenburg hatte sich für das Großprojekt beworben, war aber disqualifiziert worden, weil ihm angeblich die Erfahrung mit derartigen Projekten fehle. Er zeigte sich am Montag enttäuscht: „Das Projekt hätte hier viele Arbeitsplätze gesichert.“ Eine Klage hat er mittlerweile aber zurückgezogen.

Südschnellweg: Firmen haben Auftrag zum Tunnelbau

Der Schnellweg wird wegen maroder Brücken neu gebaut. Während der Westteil des Projekts im Schutzgebiet Leinemasch umstritten ist, stößt der Tunnelbau in Döhren auf große Zustimmung. Der Bund investiert allein dort rund 400 Millionen Euro. Zunächst wird nach dem Jahreswechsel eine Behelfsbrücke auf der Nordseite der bisherigen Brücke gebaut. Dann wird die alte Brücke abgerissen und an ihrer Stelle der Tunnel gegraben. Er wird länger als die bisherige Brücke: Er unterquert auch die Schützenallee.

So soll die Behelfsbrücke (rechts der Mitte) neben der baufälligen Südschnellwegbrücke (links der Mitte) aussehen: Visualisierung des Projekts an der Hildesheimer Straße/Südschnellweg in Hannover. © Quelle: NLStBV (Visualisierung)

Das Projekt soll sieben Jahre dauern. Eric Oehlmann, der Präsident der Landesstraßenbaubehörde, verspricht: „Das Projekt soll ohne Verzug im Zeitplan und unter möglichst großer Rücksichtnahme auf die Anlieger und den Verkehr realisiert werden. Wir werden darauf achten, dass diese Bedingungen eingehalten werden.“ Die Unternehmen müssten nun zunächst einen Ablaufplan erstellen und mit der Behörde abstimmen.

Runder Tisch fährt Donnerstag nach Berlin

Die Vergabe werde aber „keine Auswirkungen auf die laufenden Gespräche des Runden Tisches Südschnellweg“ haben, versprach Oelmann. Der vom neuen Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD) initiierte Kreis will gemeinsam mit Ausbaukritikern versuchen, Änderungen zu erwirken. Am Donnerstag ist das Gremium beim Bundesverkehrsministerium in Berlin, das als Bauherr des Großprojekts fugiert.

Papenburg hatte Klage eingereicht, weil er sich bei der Vergabe des Großauftrags übergangen fühlte. „Ich hab den Trogtunnel am Pferdeturm gebaut, Autobahnen in Kasachstan und viele andere Großprojekte“, sagte er am Montag. Er sei „sehr enttäuscht, dass ich mich um einen derartigen Auftrag zwei Kilometer vor meinem Firmensitz in Misburg nicht einmal bewerben darf“. Er habe die Klage aber zurückgezogen, weil er mit dem Land weiterhin zusammenarbeiten wolle.

Papenburg hat CDU-Parteibuch zurückgegeben

In seiner Verärgerung hatte er anfangs sein CDU-Parteibuch zurückgegeben und mit Arbeitsplatzverlagerung gedroht. Dazu werde es aber nicht kommen, sagte er jüngst: „Man sagt vor lauter Enttäuschung manchmal etwas, das man dann später doch nicht umsetzt.“