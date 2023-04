Stadtgeschichte Langenhagen

Reinhold Schleese war maßgeblich an der Gründung der Hafengesellschaft Hannover für den Betrieb des Brinker Hafens beteiligt. Auf der Stele an der Walsroder Straße steht sein Name an vorletzter Stelle. Heimatpfleger Hans-Jürgen Jagau erinnert an den ehemaligen Volksschullehrer.