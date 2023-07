Anfang der 1960er Jahre waren die Arbeiten an Hannovers Südschnellweg abgeschlossen. Schon bald darauf musste Karl-Heinz Maluche auf der neuen Straße unter großer Gefahr einen Lkw-Reifen wechseln. Ein Erlebnis, das auch heute noch seine Meinung über den Ausbau prägt.

Hannover. Der Südschnellweg ist zur Großbaustelle geworden. Mindestens sieben Jahre lang werden dort Bagger, Kipper und andere Baufahrzeuge das Geschehen dominieren. An der Schützenallee ist die Zentrale der für das Projekt verantwortlichen Baufirmen inklusive Betonmischwerken installiert worden. In den 1950er Jahren war das ähnlich. Karl-Heinz Maluche erinnert sich noch gut an diese Zeit. Und er ist auch heute noch davon überzeugt: „Es war gut, dass die Schnellwege gebaut wurden. Das hat den Verkehr enorm entlastet“.