﻿Südschnellweg-Ausbau: Gegner versammeln sich am Kröpcke zur Mahnwache

Hannover. Viel geredet – nichts erreicht: Die Gruppe „Leinemasch bleibt“ übt vor dem finalen Termin am Dienstag, 6. Juni, in Berlin zur Zukunft von Hannovers Südschnellweg harsche Kritik an der Expertenrunde, die Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) ins Leben gerufen hatte, um Spielräume für Änderungen an der Planung auszuloten. „Es gibt kein Ergebnis“, sagt Felix Funke, der sich bei „Leinemasch bleibt“ engagiert.

Südschnellweg: „Von Anfang an kein Wille zur Veränderung“

Klimaschutz spiele bei dem Projekt „aktuell keine Rolle“. Es habe „von Anfang an keinen Willen zur Veränderung“ gegeben. Dennoch wolle man an dem Termin mit dem Bundesverkehrsministerium in Berlin teilnehmen – „damit der Abschlussbericht der Expertenrunde dort nicht als Erfolg verkauft werden kann“, betont Funke.

Am Kröpcke startete „Leinemasch bleibt“ am Montagabend eine Mahnwache. Protest ist auch am Dienstag vor der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin geplant. Nicht dorthin fahren will das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs. „Wenn der politische Wille fehlt, hilft auch kein runder Tisch, kein Expertengremium und kein Gespräch mit der Staatssekretärin“, sagt Sprecher Malte Müller. Deshalb sehe man „keinen Grund“, diesen Termin zu unterstützen.

